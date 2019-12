Casado acudirá el lunes a las 9:30 a la cita con Sánchez sin margen para cambiar su no a la investidura Pedro Sánchez y Pablo Casado, en una reunión en Moncloa. E / Efe La dirección del PP se pone en contacto con sus barones antes de la ronda autonómica de Sánchez y denuncia que acuden como «atrezzo» para justificar la reunión con Torra NURIA VEGA Madrid Jueves, 12 diciembre 2019, 15:09

El lunes a las 9:30 Pablo Casado acudirá a la cita con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, aunque del encuentro no saldrá punto en común alguno que facilite el desbloqueo. El líder del PP no contempla ningún escenario que pase por la colaboración de los populares en la investidura. A lo sumo, invita al PSOE a explorar la vía de Podemos, los partidos regionalistas y la abstención de Ciudadanos como alternativa a la negociación con Esquerra. Pero el no de los suyos está garantizado.

Hora y media después de la reunión entre Sánchez y Casado, será el turno de Inés Arrimadas. La dirigente liberal pretendía una cita a tres en el marco de su oferta a los socialistas: la suma de los 221 diputados de PSOE, PP y Ciudadanos para garantizar la estabilidad de la legislatura. Pero ni su propuesta cuenta con el acuerdo de los otros dos partidos implicados ni el presidente de los populares accede a entrar en ese marco con un encuentro que escenifique la opción que rechaza.

Arrimadas, que había pedido un encuentro a tres de PSOE, PP y Cs, se reunirá el lunes a las 11 con Sánchez

Hace tiempo, de hecho, que Casado ejerce la oposición a falta de que se constituya el Gobierno. Y en las últimas horas el PP ha implicado a sus dirigentes territoriales en una estrategia contra Sánchez que cuestiona los contactos del PSOE y Esquerra y denuncia que se hable de «conflicto político» en Cataluña. Ahora, además, la dirección de los populares -el secretario general, Teodoro García Egea- ha telefoneado a sus barones, aquellos que gobiernan en las comunidades, para abordar la ronda autonómica que ayer anunció el presidente del Gobierno en funciones. Una ronda que el líder del partido cree diseñada para reconocer una relación «bilateral» con Quim Torra y que incluye, a su juicio, al resto de «comparsa», como «atrezzo».

El lazo de Torra

Todos atenderán, aun así, la llamada de la Moncloa y aprovecharán para poner sobre la mesa asuntos como los pagos pendientes a las autonomías. Casado será, en todo caso, quien abra camino el lunes. Su idea, como ha avanzado en Bruselas antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo, es trasladar a Sánchez la oportunidad de preguntar a los barones del PSOE si mantienen sus cautelas sobre lo que pueda llegar a negociarse con Esquerra. Y en cuanto a Torra, confía en que no se permita su entrada en la sede gubernamental con un lazo amarillo en la solapa que entiende como un «insulto a la democracia española».

No hay acuerdo posible hasta que se forme el Ejecutivo. Casado no se ha dejado ningún margen de maniobra cuando acusa, además, a los socialistas, en contacto con el independentismo catalán, de llevar «16 años», desde el «Tinell», intentando «blanquear» este proceso.