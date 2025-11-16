El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pedro Sánchez abandona el hemiciclo del Congreso. EP

Sánchez confía en el largo descanso del Congreso para orillar la presión de Junts

Llegado al segundo aniversario de su investidura, el jefe del Ejecutivo se afana en despejar los tambores de adelanto electoral

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

El objetivo de Pedro Sánchez en pleno estallido del 'caso Cerdán', probablemente la crisis que más ha hecho tambalear hasta ahora los cimientos de una ... legislatura inestable que ya ha alcanzado los dos años de duración, era sobrevivir al verano. Y lo logró. Ahora, a punto de cumplir el segundo aniversario de su investidura (este 16 de noviembre) y después un inicio del curso en el que, contra todo pronóstico, supo hacerse con la iniciativa política, su empeño declarado por agotar el mandato se enfrenta a otra dificultad, la ruptura de Junts. Pero en Moncloa, instalada en el lema 'cholista' del «partido a partido», asumen que llegar, como poco, a febrero, no será complicado. Y luego ya se verá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  5. 5 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  6. 6 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  7. 7 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  8. 8 Los médicos mantienen su lucha en Asturias: «No podemos seguir con guardias obligatorias de 24 horas y jornadas sin límite»
  9. 9 Una persona resulta herida al incendiarse una cuadra en Cangas de Onís
  10. 10 Aumentan las conductas de riesgo vinculadas a la salud mental en los centros educativos asturianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez confía en el largo descanso del Congreso para orillar la presión de Junts

Sánchez confía en el largo descanso del Congreso para orillar la presión de Junts