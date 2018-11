Sánchez decide agotar la legislatura contra viento y marea El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Palacio de La Moncloa. / EFE Pide sin esperanzas a un ejercicio de «responsabilidad» a los independentistas catalanes, a PP y a Ciudadanos | Anuncia que si no tiene apoyo para los Presupuestos gobernará con «modificaciones» de las cuentas de este año RAMÓN GORRIARÁN Madrid Miércoles, 7 noviembre 2018, 14:45

Pedro Sánchez está resuelto a gobernar hasta 2020 y agotar la legislatura contra viento y marea. Ha emplazado a todas las fuerzas políticas, las que apoyaron su moción de censura, pero también a PP y Ciudadanos, a que apoyen los Presupuestos de 2019. Pero si no es así, ha añadido, gobernará con «modificaciones presupuestarias» de las cuentas de este año, es decir con decretos leyes, para sacar adelante la agenda social incluida en su proyecto de cuentas públicas.

«Quiero agotar la legislatura». El presidente del Gobierno ha explicado sus planes en la comparecencia en el palacio de la Moncloa para anunciar las medidas tras la decisión del Tribunal Supremo de cargar a los ciudadanos los impuestos hipotecarios. Sánchez se ha olvidado de que se había comprometido a convocar elecciones si no contaba con el apoyo de las fuerzas de las fuerzas soberanistas catalanas. Lo hizo el 27 de septiembre, cuando dijo en Nueva York que «si los independentistas priorizan el conflicto en lugar de la cooperación, entonces la legislatura está acabada, iremos a elecciones». Hoy ha dicho que ese escenario «será su responsabilidad», pero que no va a alterar sus planes de agotar el mandato. Tampoco se ha ratificado en sus palabras de marzo pasado, cuando era líder de la oposición, y comentó que un presidente del Gobierno debía solicitar al Congreso una cuestión de confianza si no lograba aprobar los Presupuestos. Hoy ha obviado tal planteamiento.

Sánchez ha emplazado a Esquerra y al PDeCAT a que no mezclen sus demandas sobre los líderes independentistas en prisión o sus pretensiones secesionistas con las cuentas públicas de 2019, que incluyen un aumento del salario mínimo interprofesional, más inversiones en los servicios de dependencia, más gastos en infraestructuras, en educación o en sanidad. «Qué tiene que ver» una cosa con la otra, ha preguntado. Si «están de acuerdo», como lo están, en que la remuneración laboral mínima debe subir y con el resto de las medidas que benefician a los catalanes «deben apoyar los Presupuestos», ha subrayado. «Pedimos un ejercicio de responsabilidad».

También ha echado las redes en el campo de PP y Ciudadanos para que hagan «una oposición de Estado, útil» y permitan la tramitación el proyecto gubernamental de las cuentas porque es «europeísta y está cargado de sentido común». Sánchez era consciente de que hacía un brindis al sol porque el 'no' de populares y liberales es inamovible, como se lo han hecho saber en cuantas oportunidades han tenido, pero intentaba demostrar que por él no iba a quedar el intento. También ha reclamado «responsabilidad» a PP y Ciudadanos.

Tras constatar que tiene difícil recabar apoyos de uno u otro lado y que están más interesados, a su entender, en explotar el debate identitario de Cataluña, se ha preguntado si no será que los independentistas y la oposición conservadora son «cómplices» en azuzar la confrontación territorial. Esa orfandad de apoyos, ha insistido, no le va a hacer tirar la toalla, y desde enero el Consejo de Ministros aprobará los decretos leyes que sean necesarios para hacer realidad su agenda social. El primero todo apunta que será el del incremento del salario mínimo interprofesional.