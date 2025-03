Sánchez defiende seguir y no convocar elecciones aun sin Presupuestos: «Ahora necesitamos estabilidad» El presidente del Gobierno minimiza la fractura en la coalición de Gobierno por la política de defensa y acusa al PP de hacer una «oposición destructiva» por tumbar, junto a Junts, la Agencia Estatal de Salud Pública

Paula De las Heras Madrid Jueves, 20 de marzo 2025, 23:56

El Gobierno asume ya, en conversaciones privadas, que tampoco este año será posible sacar adelante los Presupuestos. En público, no obstante, insiste en el mensaje ... de que no ha tirado la toalla. Es lo que volvió a hacer este jueves por la noche, desde Bruselas, Pedro Sánchez, que aun así dejó caer que su intención, en caso de no lograr el apoyo necesario para alumbrar las primeras cuentas de esta legislatura, es seguir gobernando sin convocar elecciones.

El jefe del Ejecutivo se amparó en el turbulento escenario geopolítico, con la amenaza rusa incrementada tras el viraje de la Administración estadounidense y el acercamiento de Donald Trump a Vladímir Putin, para defender, sin llegar a decirlo de manera expresa, que unos nuevos comicios no serían deseables y que una prórroga presupuestaria (que en realidad ya se ha producido) bastaría para afrontar la situación . «Ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad, es seguir haciendo una política económica que está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo en nuestro país y, desde luego -añadió a una pregunta expresa sobre la cuestión al término del Consejo Europeo que analizó el plan de rearme comunitario- también a Europa». Noticia relacionada Sumar rechaza el plan de defensa europeo y vota salir de la OTAN Sus palabras llegaron después de una nueva jornada complicada para su Ejecutivo en el Gobierno, en la que se evidenció la debilidad de la mayoría parlamentaria que construyó hace poco más de un año para superar la investidura. Una jornada en la que Sumar, su socio de coalición, evidenció su discrepancia con la política de defensa del PSOE y votó a favor de la salida de España de la OTAN y en la que Junts sumó sus votos a los del PP y Vox para tumbar, por sorpresa, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Sánchez restó importancia a la actuación de la formación de Yolanda Díaz. Argumentó que la de la pertenencia o no a la Alianza atlántica es una «discrepancia histórica» de la política española que trasciende a su Gobierno y que lo verdaderamente relevante es que, incluso con diferencias, «se respetan los compromisos europeos» y las dos partes están decididas a a continuar con su «agenda social». El presidente no hizo, por otro lado, alusión alguna al partido liderado por Carles Puigdemont y cargó las tintas exclusivamente en el PP por haber cambiado de la noche a la mañana el sentido de su voto (igual que los posconvergentes) para impedir que saliera adelante una ley sobre la que había consenso previo y que pretendía, entre otras cosas, que España esté mejor preparada para hacer frente a futuras pandemias o problemas de salud. «Para mí es muy lamentable, como presidente que he sido durante la pandemia, ver que partidos de Gobierno que han sufrido también la pandemia en sus propias carnes desde las instituciones en los años 2020, 2021 y 2022, por un cálculo partidista, que no lógico ni racional ni de defensa del interés general -recriminó- hayan votado en contra de esta agencia». Como la ministra de Sanidad, Mónica García, advirtió, en todo caso, de que el Ejecutivo volverá a llevar la norma a la Cámara baja.

