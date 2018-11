Sánchez emplaza a Torra a reunirse el 21 de diciembre en Barcelona EFE El encuentro coincidiría con la celebración del Consejo de Ministros en la Ciudad Condal CRISTIAN REINO Madrid Lunes, 12 noviembre 2018, 20:01

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró este lunes durante una visita a Cataluña que Pedro Sánchez está dispuesto a reunirse con Quim Torra en Barcelona el próximo 21 de diciembre, aprovechando que ese día el Consejo de Ministros se celebrará en la ciudad condal.

«Estoy segura que, el 21 de diciembre, si el Consejo de Ministros es en Barcelona, Sánchez saludará y se reunirá con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes», dijo en TV-3. «Nos sentimos concernidos» con los problemas de Cataluña, añadió tras reunirse con la alcaldesa de L'Hospitalet, la socialista Nuria Marín. El Ejecutivo, dijo, concede al encuentro entre presidentes la «pauta de absoluta normalidad» institucional. «Cuando se vieron en Moncloa, quedaron en devolverle la visita. A eso se dispone Sánchez», remarcó.

El Gobierno catalán evitó valorar el anuncio de la vicepresidenta. Sí lo hizo Junts per Catalunya, que criticó que la Generalitat no ha recibido ninguna notificación oficial. «Que no nos traten como a una colonia. Queremos una relación bilateral», afirmaron en la plataforma de Carles Puigdemont.

El problema de la reunión, como la mantenida en el mes de julio, reside en el orden del día. La Generalitat quiere pactar un contenido que incluya el derecho de autodeterminación. La vicepresidenta, en cambio, señaló que se abordarán asuntos de financiación, infraestructuras, economía o la reconstrucción de la convivencia rota en Cataluña.