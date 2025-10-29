El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz guardan un minuto de silencio por las víctimas de la dana. EP

Sánchez se escuda en la Dana y evita responder a Feijóo: «Hoy no es el día»

El Gobierno y el PP preludian el funeral de Estado por la tragedia acusándose mútuamente de «politizar» la catástrofe

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:26

Comenta

El Congreso celebra este miércoles una sesión de control al Gobierno profundamente marcada por el aniversario de la dana. El hemiciclo ha comenzado el pleno ... con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia que hace hoy justo un año azótó valencia, dejando 229 fallecidos, también en la localidad castellanomanchega de Letur. Acto seguido, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha evitado contestar las preguntas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, alegando que «hoy no es el día». Esta tarde, en un clima de tensión política, se celebrará el funeral de Estado en la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  3. 3

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  4. 4 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  5. 5 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  6. 6 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  7. 7 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  8. 8

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  9. 9

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»
  10. 10 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez se escuda en la Dana y evita responder a Feijóo: «Hoy no es el día»

Sánchez se escuda en la Dana y evita responder a Feijóo: «Hoy no es el día»