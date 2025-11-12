El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sánchez esgrime que los recortes y la privatización son también corrupción y ataca a Moreno y Ayuso

El presidente del Gobierno insiste en que no hay razones para adelantar elecciones y alega que, pese a su minoría su Gobierno, garantiza más estabilidad que los del PP

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Pedro Sánchez ha salido hoy a la ofensiva en un debate parlamentario sobre la corrupción y la situación de la legislatura. En un momento enormemente ... delicado, después de que Junts certificara la semana pasada una ruptura de relaciones que desintegra la heterogénea mayoría que facilitó su investidura, con el fiscal general en el banquillo; sus últimos secretarios de Organización, uno pendiente de juicio y otro en prisión preventiva, y tras conocerse los audios de la 'fontanera' Leire Díez que apuntan a que actuó a las órdenes del PSOE para tratar de desacreditar a los investigadores de los casos que afectan a los socialistas, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que no habrá elecciones generales hasta 2027 y ha convertido su intervención en un ejercicio de oposición a los Gobiernos autonómicos del PP.

