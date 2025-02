Sánchez evita el choque con Iglesias y se declara «satisfecho» con la coalición

Paula De las Heras Madrid Martes, 23 de febrero 2021, 22:15 Comenta Compartir

«No podemos echar gasolina al fuego, mejor echar agua», «tenemos que hablar en positivo, quitar hierro a las tensiones», apuntan en la dirección del PSOE. Los socialistas se debaten entre el deseo de demostrar que no están dispuestos a bailar al son que le marca su socio de Gobierno y la necesidad de rebajar unos niveles de tensión interna que se han hecho ya insoportables, apenas un año después del inicio de la legislatura.

Este martes optaron por ensayar una respuesta combinada. Así, el presidente del Gobierno se declaró «satisfecho» con el funcionamiento de coalición, mientras la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, reclamó a Unidas Podemos un poco de flexibilidad.

La última semana, en la que la formación de Pablo Iglesias trató por primera vez de tumbar una iniciativa legislativa del PSOE en materia de igualdad, mostró su enfado por las reticencias de su socio a intervenir el mercado del alquiler y además alentó, a través de un tuit de su portavoz, Pablo Echenique, las algaradas callejeras por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, acabó con varios ministros y no pocos dirigentes socialistas advirtiendo que estaban al límite de su capacidad de aguante y, al tiempo, reclamando una intervención del propio jefe del Ejecutivo.

Unos días después, reunión de la dirección del PSOE mediante, la ministra portavoz dio a entender -como también hizo el lunes el secretario de Organización, José Luis Ábalos- que no habrá un encuentro específico de Sánchez e Iglesias para intentar reconducir la situación y se optará simplemente por evitar el rumbo de colisión. Montero, de hecho, llegó a tildar de «anecdóticos» los choques recientes.

En todo caso, la ministra no evitó remarcar las diferencias con Unidas Podemos en varios asuntos, entre ellos la visión de la Monarquía y de la figura del rey Juan Carlos, pero también insistió en que el suyo es un Gobierno «estable» que se guía, dijo, por un programa. La misma idea repitió Sánchez en la sesión de control en la Cámara alta. «Somos formaciones distintas, con culturas políticas distintas, pero hay más cosas que nos unen que las que nos separan», dijo.

En el Congreso, apenas unas horas antes, Iglesias había responsabilizado a los socialistas de la crispación. «Es bueno no tensionar al Gobierno de coalición, y el Gobierno se tensiona cuando se incumplen los acuerdos. Porque el Gobierno de coalición no existe porque nos llevemos muy bien o muy mal el presidente del Gobierno y yo, que nos llevamos muy bien -adujo-, sino porque hay un acuerdo con compromisos firmados y uno de esos compromisos es que hay que regular los alquileres».

Seguridad jurídica

Que el PSOE reitere que, en el fondo, comparte objetivos básicos no significa que esté dispuesto a dar su brazo a torcer. No en vano, Montero justificó que lo acordado fue simplemente poner coto a los precios abusivos de los alquileres. La también titular de Hacienda insistió en que su formación es más partidaria de poner en marcha medidas que incentiven a aflorar viviendas. Pero, además, restó importancia al compromiso adquirido durante la negociación de los Presupuestos para que la nueva ley fuera remitida al Congreso a finales de febrero. «La discusión es cuál es el instrumento que nos permite mayor seguridad jurídica. Y no vamos a comprometer esa seguridad por tener la ley en las fechas aproximadas», advirtió.

Igualmente, llamó a Unidas Podemos a entender que la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de ella obligan al Gobierno a adaptar su programa. Es un aviso válido para justificar la negativa a volver a subir este año el Salario Mínimo pero también para la ley de vivienda. Montero recordó, de hecho, que uno de los factores clave para el rápido aumento de precio en las llamadas zonas tensionadas era el alquiler turístico que, ahora por la pandemia, se ha visto drásticamente reducido.