Sánchez y Feijóo elevan la pugna en política internacional pese a su defensa de Ucrania

Convertido en el asunto más decisivo del momento, especialmente tras la humillación que sufrió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en la Casa Blanca el ... viernes, la política internacional se ha transformado en un frente de batalla de primer orden dentro del pulso que PSOE y PP mantienen en la presente legislatura. Aunque ambos partidos comparten en buena medida el diagnóstico y la receta para el futuro del conflicto sobre Ucrania –apoyo total a la causa de los invadidos y apuesta por una «paz justa y duradera»–, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo se lanzan, al mismo tiempo, los trastos a la cabeza con el argumento político más básico: «Nosotros lo hacemos –o lo haríamos– mejor».

Ese fue precisamente el mensaje que este domingo trasladó el presidente del Gobierno a los suyos en el acto de clausura del 17ºCongreso del Partido Socialista de la Región de Murcia, que sirvió para encumbrar a Francisco Lucas la secretaría general de dicha federación. El acto comenzó más temprano que de costumbre, Sánchez tenía prisa porque le esperaba un vuelo con destino a Londres, donde se celebró por la tarde otra trascendental Reunión de Alto Nivel sobre Ucrania. La expectación era máxima y la guerra en el continente centró gran parte de su mensaje.

El dirigente de los socialistas cargó contra Donald Trump, sin nombrarlo directamente pero sí parafraseando lo que le espetó a Zelenski durante su tenso encuentro en el Despacho Oval: «Esto no va de si tienes buenas o malas cartas, aquí la carta que merece la pena es la carta de Naciones Unidas, que consagra el derecho de los pueblos a existir, como defiende Ucrania». «La época en la que las relaciones internacionales tenían países soberanos y países súbditos se acabó», zanjó ante el aplauso de los suyos.

Pero la crítica de Sánchez también apuntó al terreno doméstico, contra Alberto Núñez Feijóo, al que volvió a pedir que mire a Alemania –donde el conservador Friedrich Merz descarta pactar con la extrema derecha tras ganar, sin mayoría absoluta, las últimas elecciones– porque «no se puede pactar con aquellos que quieren romper Europa». «Esa tecnocasta que lo único que quiere es buscar negocio en el mercado común europeo, pero también tienen sus sucursales dentro», apostilló, antes de concluir que la derecha y la ultraderecha «no han dicho ni mú de los aranceles» con los que la administración estadounidense amenaza a la UE –Feijóo, sin embargo, criticó esta política de Trump el pasado martes, aunque pidió al Moncola «no provocar» al magnate republicano–.

Las «ataduras» del Gobierno

Los populares, en cambio, insisten en señalar la «necesidad de un Gobierno fuerte» para España en un contexto internacional volátil. Algo que, según afirmó la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, «solo se podrá conseguir cuando gobierne Alberto Núñez Feijóo». «Está claro que ese no es el Gobierno de Sánchez», zanja afeando la «frágil» situación del Ejecutivo por las «ataduras con sus socios».

En Génova también señalan al Gobierno por lo que consideran unos «huecos» compromisos adquiridos en foros internacionales.Dentro de la OTAN, el relativo al aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB hasta 2030, una cifra que Trump eleva, como exigencia, hasta el 5%. «España apenas dedica un 1,29% de su PIB a Defensa, el presidente no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes y sus socios no apuestan por la OTAN ni por el multilateralismo», advirtió Fúnez, en referencia a la incomodidad que esta cuestión causa enSumar, y que se transforma en gran malestar en los casos de Podemos, ERC oEHBildu. Todos ellos exigen a Sánchez, al igual que el PP, llevar al Congreso cualquier decisión que afecte a nuevas partidas en Defensa o al envío de tropas o material militar al extranjero. Pese a ello, Moncloa mantiene con rotundidad que cumplirá el compromiso de elevar el gasto militar aunque, por ahora, no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado que así lo permitan.