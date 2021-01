Sánchez compara a los independentistas con Trump El candidato del PSC, Salvador Illa, apela a que los votantes no esperen al 14-F y voten ya por correo Pedro Sánchez respalda, este sábado, a Salvador Illa en un mítin de ERC. / EFE CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 30 enero 2021, 19:20

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a volcar en la campaña electoral catalana. No solo hay mucho en juego para el PSC, que tiene opciones de cosechar un buen resultado, incluso de ganar, sino que también está en liza la estabilidad de la política española.

El dirigente socialista viajó este sábado a Tarragona, en su segunda visita en tres días de carrera electoral hacia el 14-F, donde hizo una llamada a la movilización y al voto útil para el PSC. Los socialistas ya no apelan tanto al electorado de izquierdas como en el pasado, si no que en estos comicios su baza se basa en presentarse como la opción útil para derrotar al independentismo. Es la carta que jugó Ciudadanos hace cuatro años y le salió bien, pues aglutinó votos de unos y otros, aunque Inés Arrimadas no supo sacarle rendimiento al triunfo y por esa razón Salvador Illa asegura ahora que si gana se someterá a la votación de investidura.

Los socialistas se erigen como la opción de voto para los progresistas, constitucionalistas, los que votaron en 2017 a Ciudadanos y también la de toda la ciudadanía, piense lo que piense, que está cansada del 'procés'. Así, Sánchez llamó a «poner fin y pasar página de los desgobiernos independentistas». El PSC emplea como argumento central de la campaña que la época del proceso secesionista ha sido una «década perdida», y que esto puede acabar el 14 de febrero.

Sánchez insitió en comparar los periodos «oscuros» de EEUU con Trump, Europa y los austericidios y Cataluña, con los gobiernos de JxCat y ERC. Etapas, a su juicio, que están empezando a caer. «Tras Trump, estoy convencido de que van a desfilar al mismo fin y mismo destino todos los dirigentes que han copiado los métodos del 'trumpismo', que son la división, la mentira y el ataque a las instituciones legítimas democráticas», afirmó, obviando que buen parte de su estabilidad gubernamental ha dependido hasta la fecha de las fuerzas secesionistas.

El «efecto Illa» ha situado al candidato socialista como el blanco de los dardos de buena parte de los partidos, pero está por ver si logrará movilizar al constitucionalismo como hace cuatro años, empresa que a día de hoy se antoja imposible. La abstención es el elemento que temen todos los partidos porque sus efectos son una incógnita. En Portugal, la semana pasada la abstención fue del 60% y, en 2020, del 50% en Galicia y País Vasco. En Cataluña, el CEO pronosticó una participación de poco más del 60%. Fuentes independentistas apuntan que a quien más podría afectar la abstención es al PSC, y también al PP, pues tienen el electorado más veterano, en principio más reticente a salir de casa por miedo al contagio. Por ello, Salvador Illa llamó este sábado en el mitin junto a Sánchez a los socialistas que no esperen al 14-F y voten ya por correo.

«Buen presidente»

Por su parte, el ministro de Política Territorial y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este sábado que con la decisión de situar a Salvador Illa como candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat no se ha buscado ofrecer un buen candidato, sino de ofrecer «un buen presidente» para Cataluña.

En un mitin telemático desde Tortosa (Tarragona), su primer acto de campaña tras haber sido nombrado ministro, ha reivindicado a Illa como el mejor presidente posible: «El hombre que ha venido a cambiar las cosas».

«Pudiendo votar al mejor por qué nos deberíamos conformar con menos», y ha negado que cederle la candidatura a la Presidencia suponga un sacrificio para él, ya que considera que no hacerlo habría sido sacrificar a Cataluña a cuatro años más de gobiernos independentistas, según él.