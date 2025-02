Sánchez impone derrotar a Ayuso y se burla de Feijóo: «Esto le queda grande»

Pedro Sánchez ungió este domingo a Óscar López como líder del PSOE en Madrid con la misión de desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional. El presidente del Gobierno marcó el camino a seguir por el ministro de ... Transformación Digital y de la Función Pública para «ganar el partido» en 2027 y acabar con la supuesta «multinacional ultraderechista» que conforman poderes económicos, PP, Vox y periodistas afines y que solo busca, a su juicio, «hacer negocios con los derechos de la gente». «Han puesto la comunidad en venta y ya sabemos quién se lleva la comisión», señaló Sánchez, en una crítica implícita a los negocios de la pareja de la dirigente madrileña con el grupo hospitalario Quirón o a la comisión que cobró su hermano por la intermediación en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El jefe del Ejecutivo no bajó el pistón en ningún momento. Dibujó una derecha que se ceba con los que más necesitan del Estado del bienestar, y todo para «hacer negocios con los derechos de la gente». «Lo que hace Ayuso -denunció- es ser fuerte con el débil y ser servil con el poderoso». Frente a esa realidad, el dirigente socialista llamó a los suyos a «dar un paso al frente, y defender lo que es de todos» con «políticas progresistas», que concretó en cuatro: la revalorización de las pensiones, la reducción de la jornada laboral, que el Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros, la subida del salario mínimo y la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género. «Nosotros estamos aquí para servir a la gente, y no servirnos de la gente como hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid», criticó.

Pero no solo Ayuso estuvo en el centro de la diana de sus ataques, el líder socialista ahondó en el ataque a Alberto Núñez Feijóo y afirmó que al que fuera presidente de la Xunta de Galicia «lo de la política nacional o le pilla muy lejos o le queda grande ». Reclamó al jefe de la oposición que le pida a su dirigente territorial «una dimisión como un ático», en referencia a la propiedad supuestamente pagada mediante fraude fiscal por la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Sin embargo, cree que no lo hará porque no se atreve a enfrentarse contra la madrileña porque «no quiere acabar como Pablo Casado». «Al paso que va, creo que va a acabar abriendo la puerta él solo. ¿Qué pensará el señor Casado? -reflexionó- Está el dicho de otros vendrán, que bueno te harán».