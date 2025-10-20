El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sánchez, en una comparecencia ante los medios en Eslovenia, tras la cumbre del Med9 junto al resto de países mediterráneos de la Unión Europea EFE

Sánchez insiste en computar la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa frente a Trump y Bruselas

El jefe del Ejecutivo apunta que un «13%» de los 10.000 millones extra invertidos este año para alcanzar el 2% del PIB corresponden a ese tipo de partidas y defiende que su planteamiento está «en consonancia» con la OTAN y la UE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:21

Comenta

Pedro Sánchez no está dispuesto a dar su brazo a torcer en su empeño de que la lucha contra el cambio climático compute también como ... inversión en defensa, pese a las reticencias de algunos socios de la OTAN y de la Comisión Europea. En plena tensión con Donald Trump, abiertamente negacionista de la emergencia climática, por la negativa de España a elevar hasta el 5% el gasto militar, el jefe del Ejecutivo ha insistido hoy en que no modificará sus cuentas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  2. 2 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  3. 3 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  4. 4

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  5. 5 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  8. 8 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  9. 9

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  10. 10 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez insiste en computar la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa frente a Trump y Bruselas

Sánchez insiste en computar la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa frente a Trump y Bruselas