El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin este domingo. Efe

Sánchez mide su entereza con el órdago de Junts, su cita en el Senado y el juicio al fiscal general

Moncloa, que afronta ocho días de test de estrés, asimila el interrogatorio en la 'comisión Koldo' a un debate sobre el estado de la nación

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La sonrisa aflora en Moncloa cuando se pregunta por la severidad del trance que atraviesa el Gobierno, con el país político en ascuas ante ... el alcance que pueda tener el órdago que Carles Puigdemont concretará este lunes en la cumbre con la dirección de Junts en Perpiñán, en el sur francés. «Qué pronto se nos ha olvidado» el prolegómeno del verano, apuntan en el entorno de Pedro Sánchez, en alusión a las semanas en las que el padecimiento en el Gobierno y el PSOE por el reventón del 'escándalo Cerdán' no hallaba respiro. Pero como él mismo se autoimpuso, Sánchez llegó vivo al estío, sobrevino la crisis de los incendios forestales y el PP vio cómo el inicio del curso se focalizaba en la ebullición de Vox en las encuentas y en asuntos –Gaza, el aborto– divisivos para los de Alberto Núñez Feijóo.

