Sánchez ningunea a Podemos antes de iniciar la ronda de negociaciones para la investidura A. AZPIROZ MADRID. Viernes, 23 agosto 2019, 04:01

«Le he enviado el documento por 'WhatsApp' y tras un cruce de comentarios me ha dicho que lo leería». Así describió el martes Pablo Iglesias su último contacto con el presidente del Gobierno a cuenta de la reciente oferta de Unidas Podemos para formar un Ejecutivo de coalición, una propuesta que los socialistas descartaron casi de inmediato. Haya leído o no las 119 páginas que componen el documento, Pedro Sánchez retomó ayer su actividad pública sin hacer la más mínima mención a quien hasta finales de julio era su socio preferente. «Ya habrá otro momento», se limitó a responder ante la insistencia de los periodistas que siguieron su visita a la zona de Gran Canaria afectada por el incendio que ha calcinado más de 10.000 hectáreas.

El líder socialista se ajusta al calendario que anunció a primeros de julio, y que señala el final de este mes o los primeros días de septiembre para retomar el contacto con Unidas Podemos. Este viernes presidirá el Consejo de Ministros y el domingo participará en calidad de invitado en la reunión que el G-7 -el grupo de los países más desarrollados del mundo- celebra en la localidad francesa de Biarritz. El jefe del Ejecutivo podría aprovechar su desplazamiento a la frontera con el país vecino para entrevistarse con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el líder del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Solo después de estas reuniones, y una vez que el encuentro con Compromís ya se produjo el 5 de agosto, Sánchez descolgará el teléfono para hablar con Iglesias.

La dirección de Podemos envió la noche del miércoles una carta a sus bases en la que destaca que no aceptará la posición socialista de «o como digo yo, o elecciones». El apoyo de su militancia es la gran baza con la que cuenta Iglesias.