EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Sánchez, durante su participación en el Congreso Igor Aizpuru

Sánchez pide «no tapar ni silenciar la corrupción» en medio de la ola de causas judiciales que le salpican

Presume del compromiso de su Ejecutivo con el buen gobierno y la transparencia

Koldo Domínguez

Martes, 7 de octubre 2025, 16:19

Comenta

En un contexto en el que los casos de presunta corrupción asedian al PSOE y el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha aprovechado ... su intervención en la Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto que se celebra en Vitoria para reivindicar el trabajo que su Ejecutivo y él mismo está realizando en materia de buenas prácticas. Ante los representantes de decenas de países presentes en estas jornadas, Sánchez ha reclamado «tolerancia cero» con la corrupción, a la que hay que «responder con valentía». «Nada de taparla ni silenciarla como hacen algunos», ha afirmado desde la tribuna sin concretar a quién se refería.

