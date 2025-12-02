El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en el Auditorio Nacional de Madrid, ayer EFE

Sánchez sobre Ábalos: «No vamos a ceder a ataques, amenazas y chantajes»

El presidente del Gobierno tilda de bulos las afirmaciones vertidas por el exministro y su entorno en los últimos días

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:31

Comenta

Pedro Sánchez sabe que la entrada en prisión preventiva del que fuera su hombre fuerte en el Gobierno y el PSOE hasta julio de 2021, ... José Luis Ábalos, supone un problema. El ex dirigente socialista lleva días, desde que supo que el juez Leopoldo Puente podía enviarle a la cárcel, lanzando, personalmente o a través de su entorno, informaciones políticamente comprometedoras que hoy el jefe del Ejecutivo ha negado; desde su entrevista con Otegi para la moción de censura en 2018 a la participación de su mujer en el rescate de Air Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  5. 5

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  6. 6 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  7. 7 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  8. 8

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10

    Todo listo para la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez sobre Ábalos: «No vamos a ceder a ataques, amenazas y chantajes»

Sánchez sobre Ábalos: «No vamos a ceder a ataques, amenazas y chantajes»