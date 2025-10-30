El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Junts se enfrenta a Sánchez tras la ruptura: «Son sus sonrisas lo que hace parecer esto un circo»
Pedro Sánchez a su llegada este jueves al Senado Mariscal/Efe

Sánchez sobre su mujer y su hermano: «Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal»

El presidente denuncia una campaña de la ultraderecha contra su esposa acusándola de trans y niega que Gómez participara en el rescate de Air Europa

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:21

«Se han traspasado muchas líneas rojas en al ataque personal». Pedro Sánchez vinculó este jueves en el Senado los procesos judiciales en los que ... están imputados su mujer y su hermano con una campaña de la «oposición» ante la «buena marcha del país», tanto en lo económico como en lo político con una situación en «vías de solucionar el conflicto territorial».

