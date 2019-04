Un sector de Ciudadanos afea a Vázquez las «prisas» por presentar la candidatura Juan Vázquez. / MARIO ROJAS. Malestar en el equipo de listas de Madrid, que pide no perturbar la campaña del 28-A; el entorno del ex rector da por hecho que se aceptará su propuesta A. S. OVIEDO. Miércoles, 3 abril 2019, 00:51

Ningún partido es ajeno a las tensiones inherentes al proceso de composición de las listas electorales. No lo son los partidos clásicos, y basta ver lo sucedido en el PSOE y en el PP en sus recientes procesos internos, y tampoco los nuevos. En el caso de Ciudadanos las primarias reflejaron un apoyo aplastante a Juan Vázquez como cabeza de cartel, pero tanto el diseño del resto del equipo como los tiempos para su presentación están provocando más de un quebradero de cabeza. El malestar en un sector del partido, que llega incluso al equipo que se encarga de la cuestión de las candidaturas en la dirección nacional, tiene que ver con las «prisas» que se afean a Vázquez para presentar a quienes le respaldarán en este proyecto. El argumento es que el proceso debe impulsarse de una forma coordinada en el conjunto de los territorios y que no conviene introducir distorsiones en el que debe ser primer objetivo en el corto plazo, la campaña de las generales del 28-A.

La cuestión, como informó ayer este periódico, tiene que ver con el remate de la candidatura y el encaje de los puestos de salida, que debe compatibilizar la aspiración de Vázquez de incorporar profesionales del sector privado con la presencia de miembros del partido que representen la esencia y los postulados políticos del mismo. El tira y afloja ha provocado roces entre quienes respaldan el proyecto del ex rector y el sector de la dirección nacional que representa el secretario de Organización, Fran Hervías.

La propuesta de Vázquez incluye, entre otros, a Armando Fernández Bartolomé como previsible número dos y al secretario de Organización regional, Sergio García, y está en Madrid a la espera de una validación definitiva. En el entorno del candidato se da por hecho que no habrá problemas, que el asunto se zanjará en cuestión de horas o días y que la presentación del cartel al completo se producirá a finales de esta misma semana.

Pero es cierto que en un sector del partido no se comprende tanta premura. El malestar se ha extendido a quienes se ocupan del trabajo de listas en Madrid, sorprendidos de que se quiera finiquitar con tanta rapidez el asunto cuando es algo que la dirección nacional debe aprobar de forma coordinada para todas las comunidades autónomas.

Unos días antes o después

Quienes enarbolan este mensaje aseguran no comprender el por qué de las «prisas» cuando, siendo importantes las autonómicas del 26 de mayo, la prioridad más inmediata en el corto plazo son las generales del 28 de abril y no conviene introducir distorsiones en esa hoja de ruta. Apuntan, en esta misma línea, que el grueso de la atención en las próximas jornadas se centrará en la carrera hacia la Moncloa y que no tiene trascendencia práctica que las candidaturas regionales se presenten unos días antes o después.