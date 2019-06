Mercedes Fernández: «Podría escribir una novela de estos meses» La presidenta del PP, Mercedes Fernández, gesticula en un momento de la entrevista, en las dependencias populares en la Junta. / M. ROJAS Mercedes Fernández | Presidenta del Partido Popular de Asturias «Mientras yo trabajaba contra la izquierda, gente de dentro y de fuera del PP trabajaba en mi relevo con intensidad; sé quienes son perfectamente» ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Domingo, 23 junio 2019, 03:38

Han sido unos meses duros, durísimos, para el PP de Asturias, sumido en la convulsión interna desde que la dirección nacional apartó a Mercedes Fernández de la candidatura al Principado y apostó en su lugar por Teresa Mallada. Fernández, presidenta del partido, aborda por primera vez en esta entrevista con EL COMERCIO el recorrido de un tiempo vertiginoso para los populares, bajo la amenaza permanente de una gestora que no ha llegado, al menos de momento, y para la que la política gijonesa, que se despide de la Junta General, no ve razón ninguna.

-Pronto hará un año del congreso que ganó Pablo Casado. ¿Pensó entonces que las cosas en el PP de Asturias estarían como están hoy?

-No. No se me pasó por la cabeza.

-¿Tiene una explicación?

-Asturias ha sido la excepción. Es la única comunidad en la que hay un presidente elegido en primarias, y luego una decisión sobre la candidatura en otra dirección adoptada en Madrid. ¿Por qué? Habría que preguntar a quienes lo decidieron. Yo fui la primera sorprendida.

-Me interesa su opinión personal.

-Mi opinión personal es que mientras yo trabajaba contra la izquierda en Asturias, un pequeño grupo de personas trabajaba en mi relevo.

-¿Me dirá quiénes?

-No. Pero lo sé perfectamente.

-¿Y por qué no lo dice?

-Era gente del PP de Asturias y de fuera del PP de Asturias. Lo tengo perfectamente identificado.

-En la fase final de aquel congreso, el PP de Asturias apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría.

-En la primera fase de aquellas primarias en Asturias apostamos por Dolores de Cospedal, que aquí ganó de forma apabullante. La gente se fió de mí, yo hice la apuesta por Cospedal. ¿Por qué? Ella, y el presidente Rajoy, me habían otorgado toda la confianza institucional y de partido, y creo que en la primera ocasión que surge de devolver esa confianza, es de personas cabales hacerlo.

-Pero...

-Ese era un proceso complejo, plural y democrático, diferente a los congresinos que antes se hacían de forma doméstica y a veces en los despachos. En Asturias los afiliados optaron por Cospedal, luego por Sáenz de Santamaría y en tercer lugar por Casado. En el primer corte nacional Cospedal fue eliminada y quedaron Sáenz de Santamaría y Casado. Como en Asturias quien había quedado segunda era Sáenz de Santamaría, me pareció correcto que fuera a quien yo votase porque era reflejo de lo que habían dicho los afiliados.

-A toro pasado, ¿se arrepiente?

-En absoluto, fue lo correcto.

-¿Cree que lo que vino luego ha sido una venganza de Casado?

-En absoluto.

-¿Qué piensa del PP de Casado?

-El PP somos todos, un empeño colectivo. No es de nadie. Creo que Casado está en una primera fase. Son muchos procesos electorales en poco tiempo. En las generales nos fue fatal, luego han venido unas autonómicas, locales y europeas en las que nos ha ido mejor. Los pactos no están yendo mal y puede haber cierta satisfacción. Aunque Madrid, con ser importante, no lo es todo.

-¿El PP ha virado a la derecha?

-El PP solo ha ganado elecciones cuando sus políticas han sido indubitadamente de centro, así fue con Aznar y con Rajoy. Creo que Casado debe seguir esa senda de moderación y creo que eso lo piensa la gran mayoría del PP. Quizá el tema de los pactos, y me refiero a Vox, pueda llevar a ese espejismo de escoramiento a la derecha. Pero creo que el PP debe estar en el centro y que está en el centro.

Percepción, no realidad

-¿No ve pues una derechización?

-Creo que hay esa percepción en una parte de los españoles, pero, desde dentro, no lo creo.

-¿Ve bien los pactos con Vox?

-Es legítimo. Es un partido democrático, acepta las reglas del juego, aunque tiene planteamientos que yo nunca suscribiría. No puedo decir lo mismo de aquellos partidos que quieren trocear España.

-Avancemos un poco. ¿Recuerda la reunión del 7 de enero en Génova, cuando se quedó sin candidatura?

-Antes del verano yo ya tenía dudas sobre mi futuro. En mi cabeza la hipótesis de dar un paso a un lado se contempló de forma recurrente. ¿Qué fue un desastre? La gestión de la decisión. Fue poco respetuosa hacia mí. Nada respetuosa. Y esa reunión que cita fue la peor de mi vida.

-¿Por qué?

-Por sus características. Fue terrible.

-¿Con qué expectativas acudió?

-Era un día de fiesta, aquel no parecía un buen presagio. Por mi cabeza pasaron todas las posibilidades. Fue terrible. La gestión fue pésima. Nunca a un presidente del partido se le hizo un planteamiento así.

-¿Si un mes atrás, dos, le hubieran planteado un escenario negociado de relevo en la candidatura...?

-Eso no se produjo.

-¿Y si se hubiera producido? ¿Hubiera sido posible?

-Naturalmente. Y que se hubiera planteado con más limpieza y veracidad.

-Antes me habló de personas que maniobraron para propiciar su relevo como candidata.

-Hubo personas que trabajaron para que yo no fuera candidata. Pocas.

-¿Teresa Mallada fue una de ellas?

-Fueron pocas personas. Pero lo hicieron con intensidad.

-¿Teresa Mallada fue una de ellas?

-Era un pequeño grupo de personas, unas del PP y otras no. Y no hay que ser politólogo para determinar quienes estuvieron en esa operación.

-El relevo se justificó sobre encuestas que decían que Mallada salía mejor parada que usted.

-Yo tenía encuestas y no decían eso.

-Visto el resultado electoral, ¿todo esto ha merecido la pena?

-La tensión ha sido terrible. Terrible.

-¿Por parte de quién?

-Terrible. Si no quisiera tanto al PP podría haber dado una rueda de prensa al día porque a diario pasaba algo que podía calificarse de conflicto. Era para escribir una novela.

