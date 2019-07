«Me siento reconocido en Asturias con lo que he sido» Los consejeros de Educación, Infraestructuras, Desarrollo Rural, Presidencia y Sanidad, alcaldes, eurodiputados y otros colaboradores, ayer en Santiago. / DAMIÁN ARIENZA El expresidente del Principado no oculta su emoción tras recoger el galardón gallego y dice «no necesitar nada más» | Fernández recibe el calor de sus más cercanos colaboradores en la emotiva ceremonia, a la que acudieron unos 800 invitados A. M. OVIEDO. Jueves, 25 julio 2019, 01:10

El expresidente del Principado, Javier Fernández, recogió ayer la Medalla de Oro de Galicia entre aplausos y halagos durante una ceremonia en la que se le calificó como «hombre íntegro y de palabra». No pudo ocultar la emoción y dijo «no esperar nada más, porque nada más necesito». Tampoco de su tierra, respondió a preguntas de los medios de comunicación, porque «ya me siento suficientemente reconocido con lo que he sido». Desde el Principado, sin embargo, llegaba ayer a Galicia el calor de algunos de sus máximos colaboradores en el Gobierno del Principado en los últimos años, que coincidieron en declarar que se trataba de un reconocimiento totalmente merecido por la trayectoria política de Fernández y por su capacidad para tender puentes con otros territorios con similares necesidades, sin tener en cuenta el signo político de quienes lo dirigen. Así, viajaron hasta Galicia los consejeros en funciones de Presidencia, Guillermo Martínez; Educación y Cultura, Genaro Alonso; Sanidad, Francisco del Busto; Infraestructuras y Medio Ambiente, Benigno Fernández y Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez. Encabezando la delegación del Principado se encontraba el nuevo presidente del Gobierno, Adrián Barbón, así como el de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, que acudió acompañado de su jefe de gabinete, el exdiputado Marcos Gutiérrez Escandón.

También estaban presentes los alcaldes de Llanera, Genaro Sanz, y de Ponga, Marta Alonso, y el eurodiputado Jonás Fernández. En representación del PP acudió a la ceremonia la presidenta de la formación en Asturias, Mercedes Fernández, y los diputados populares Pablo Álvarez-Pire y Álvaro Queipo. El exsindicalista Eduardo Donaire y el director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, también se dejaron ver entre los casi ochocientos invitados.

El evento contó también con la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor y distintas personalidades del mundo político, académico, social y empresarial gallego.