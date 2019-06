Siete de cada diez ayuntamientos rinden cuentas en plazo a la Sindicatura El síndico mayor, Roberto Fernández Llera, flanqueado por Manuel Fueyo y Eduardo Rodríguez. / HUGO ÁLVAREZ El nuevo equipo de síndicos se marca como objetivo llegar al 100% y controlar, además de la legalidad en la gestión, la eficacia de los recursos públicos invertidos ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 20 junio 2019, 02:38

Siete de cada diez ayuntamientos rinden cuentas a la Sindicatura de Cuentas en plazo. Un dato «razonablemente satisfactorio», pero no suficiente para el consejo de síndicos liderado por Roberto Fernández Llera que, desde el pasado mes de abril, lleva las riendas de este organismo fiscalizador de fondos públicos. Llera reconoce que no hace mucho Asturias ocupaba una de las peores posiciones en el conjunto del Estado en la fiscalización de cuentas municipales y que la evolución ha sido muy positiva, hasta encontrarse entre las «cuatro o cinco» primeras del ranking, pero entiende que aún hay margen para mejorar y aspira a llegar al 100% de cumplimiento. «Hay que recordar a los ayuntamientos que no es un favor que nos hacen, es un deber», incidió el síndico mayor, quien comentó que es habitual que algunas administraciones locales se retrasen en la entrega de esta información en los años con convocatorias electorales por el trastorno que supone la formación de nuevos gobiernos. Motivo por el que su equipo ya envió la correspondiente comunicación para recordarles que tienen de plazo hasta el 15 de octubre para presentar las cuentas correspondientes a 2018.

No le valen a Fernández Llera tampoco las excusas por falta de medios que esgrimen en ocasiones los ayuntamientos más pequeños y advierte de que no existe «correlación» entre el cumplimiento y el tamaño de estas entes ya que, precisamente, las parroquias rurales «responden perfectamente en tiempo y forma». «La fiscalización es un instrumento para mejorar la gestión pública y por lo tanto la calidad de vida», quiso señalar.

Fernández Llera compareció ayer ante los medios de comunicación arropado por los síndicos Manuel Fueyo y Eduardo Rodríguez. Inició su intervención explicando que el equipo de la Sindicatura de Cuentas -compuesto en la actualidad por menos de treinta personas- controla la friolera de casi 6.000 millones de euros anuales, sumando el presupuesto del sector público autonómico (unos 4.500 millones), las entidades locales (unos 1.000 millones) y la Universidad de Oviedo (unos 250 millones).

Hizo un repaso a la labor de este organismo y apuntó como objetivo a medio plazo controlar la eficiencia del gasto público. La Sindicatura de Cuentas, dijo, debe velar no solo por la legalidad en el uso de los recursos sino también por la «eficacia y eficiencia» de los mismos. «Hasta ahora siempre se han hecho informes con enfoque legalista, pero ahora asumiremos un papel más activo en la evaluación del cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios y de las políticas públicas», avanzó Llera, quien explicó que el objetivo es poder estar en disposición de emitir informes que determinen si realmente los recursos públicos se están utilizando de la mejor manera posible.

El nuevo equipo también se marca como reto hacer «más informes» y de «mejor calidad», si bien destacan la labor que hizo el consejo anterior, liderado por Avelino Viejo. A modo de curiosidad, indican, la Sindicatura podría emitir su informe «número cien» en los próximos días.