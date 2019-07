«A la sociedad le cuesta entender la creación de un 'paro' para los diputados» Lorena Gil, en las instalaciones de la Laboral. / TAREK HALABI Lorena Gil | Portavoz de Podemos en la Junta General del Principado «Si llega la ocasión de hablar de un Gobierno de coalición veremos hasta qué punto está dispuesto el PSOE a ser flexible y alcanzar acuerdos» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 7 julio 2019, 03:24

Después de ver cómo su representación en la Junta General disminuía notablemente, de nueve a cuatro diputados, la nueva batalla de Podemos Asturias estará centrada en ser la cara visible de las políticas progresistas que se impulsen durante la próxima legislatura. Así lo argumenta Lorena Gil (Gijón, 1975), portavoz del partido en el Parlamento autonómico, quien considera que, de cara a los cuatro próximos años, Podemos debe «mejorar» sus estructuras orgánicas y mantenerse «vigilante» con el PSOE. «Ya que siempre suelen moderar sus propuestas de campaña una vez que gobierna. Y Asturias está en una situación crítica».

-Después de la primera ronda de contacto, ¿se sienten como socios preferentes del PSOE para esta legislatura que entra?

-Hemos tenido un solo contacto y lo celebramos, aunque fuera 37 días después de las elecciones. Compartimos cuestiones en las que había consonancia y que tienen que ver con el interés general. Echamos en falta concreción y es lo que pedimos a Barbón sobre cuestiones fundamentales.

-Insisto. ¿Se sienten, por tanto, como la primera opción de la FSA a la hora de llegar a acuerdos?

-Eso tendría que decirlo el PSOE. Por nuestra parte, tenemos muy claro que nuestra línea política viene marcada por un programa que es el eje fundamental sobre el que tiene que girar cualquier acuerdo. Pedimos saber si están de acuerdo, por ejemplo, en impulsar una educación pública y gratuita en todas las etapas, y ahí veo que mantenemos una diferencia sustancial. También me gustaría saber cuál es su posición respecto a la entrada masiva de fondos buitre en el tejido industrial asturiano, que está desmantelando nuestras empresas. Y para combatirlo hay que implantar medidas concretas. Lo vemos con Arcelor, Alcoa o Telecable, aunque este último sea otro sector...

-¿Han percibido más puntos en común o más discrepancias tras este primer encuentro?

-Con ellos hablamos de educación, de las listas de espera... Hay que apostar por servicios gratuitos y atajar los conflictos de interés que hay en la sanidad asturiana. Y, desde luego, también hay puntos comunes como la reivindicación de las infraestructuras clave de la región. En ese sentido, pregunté a Barbón qué compromisos tiene Pedro Sánchez con él, teniendo cuenta lo que se vanagloria de esta buena relación con el Gobierno central. De momento esta relación no se ha traducido en la nada para Asturias. El Huerna sigue igual, la variante lo mismo... Hay que tomar una acción definida en estos puntos.

-¿Y en relación a la reforma del Estatuto de autonomía?

-Yo le trasladé la necesidad de acabar con los aforamientos, algo que ya llevamos al Parlamento la pasada legislatura y también sobre la necesidad de impulsar la oficialidad. Esperamos contar con su apoyo.

-¿Hay predisposición por parte de Barbón para poner en marcha estos dos puntos?

-Sobre aforamientos no dijo nada y sobre oficialidad dijo que estaba por la labor, pero que no salen los números. Yo he pedido que tratemos de llegar a través del diálogo con otras fuerzas. También le he insistido en la necesidad de adquirir las competencias de la red de cercanías en Asturias, algo que él consideró que podría provocar dificultades. Pero entra dentro de un modelo de movilidad que hará que tengamos unas cercanías mucho mejores, con mayor mantenimiento y una apuesta real para vertebrar Asturias.

-¿La primeras medidas remitidas por Barbón el pasado viernes son un buen punto de partida?

-Creo que sí, ya que lo natural es dialogar y poner sobre la mesa su acción de Gobierno. Somos la única comunidad donde el que aspira a gobernar aún no ha avanzado en las negociaciones. Analizaremos el texto para comunicar nuestras prioridades y, más allá de las líneas generales, tenemos que hablar de elementos definidos y plazos de ejecución.

-La gratuidad de las escuelas de 0 a 3 es una de estas prioridades y Barbón habla de duplicar plazas. ¿Es suficiente?

-No lo es. Nos parece que en el 0 a 3 hay que apostar por aumentar el número de plazas y por avanzar en la reducción de la matrícula. Eso es lo que nos distingue, principalmente. Las dos cosas son compatibles y lo proponemos junto a un plan de financiación. Es necesaria una racionalización del gasto y una apuesta decidida para solucionar las principales preocupaciones de los asturianos.

-A día de hoy, ¿apoyarán la investidura de Barbón?

-Estamos esperando a que el PSOE nos cite a esa nueva reunión para hablar de programa y ahí veremos si están dispuestos a seguir las líneas principales de nuestro programa.

-O sea, la cosa sigue en el aire.

-Estamos a la espera de ver qué consensos podemos alcanzar en medidas concretas. Por nuestra parte hay toda la predisposición para alcanzar consensos. Por el retraso en la invitación a hablar del señor Barbón interpretamos que apuesta por un Gobierno en minoría, obviamente. Veremos qué nos proponen y a qué acuerdos están dispuestos a llegar.

-Más allá de la apuesta socialista, ¿Podemos estaría por la labor de conformar un Ejecutivo de coalición?

-El otro día decíamos que vamos paso a paso. Primero hablaremos de la investidura, es lo que toca en este momento. Y si llega la ocasión de hablar de un Gobierno de coalición, veremos hasta qué punto están dispuestos a alcanzar acuerdos con nosotros, hasta qué punto son flexibles.

-Si el ejemplo son las negociaciones del Gobierno central, parece que no habrá mucho futuro.

-Lo que está pasando en Madrid es una situación peculiar. En este momento hay una demanda clara por parte de Podemos: pedimos estar en el Gobierno porque hay una tendencia real y objetiva. Si no estamos dentro el PSOE modera sus propuestas de campaña. Por eso nos parece fundamental esta supervisión.

Podemos, ausente en la Mesa

-¿Cómo explican su ausencia de la Mesa del Parlamento?

-Nosotros hicimos una propuesta coherente y en línea con lo que hemos mantenido desde el principio. Las fuerzas políticas deben estar representadas de manera proporcional en esos cinco puestos de la Mesa según sus resultados electorales. El PSOE no nos correspondió, pese a que nosotros dimos el visto bueno a su propuesta para la Presidencia. Podemos les resultaba incómodo. Parece ser que les da igual lo que opine la gente, algo que se ve con la subida salarial que han propuesto en varios lugares. Eso refleja que viven alejados de la realidad. Hay una sensación de impunidad que resulta peligrosa.

-Se declaró «perjudicada preferente» por el reparto de asesores. ¿Con tres se puede trabajar durante toda la legislatura?

-Los grupos tienen que contar con los medios suficientes para realizar su trabajo con todas las garantías. Si nos fijamos en los números de la legislatura pasada, el mínimo estaba por encima. Demandamos, simplemente, tener suficientes medios.

-No parecen muy satisfechos con la propuesta de los socialistas de crear una indemnización para el cese de diputados.

-Es curioso que la primera propuesta concreta de la FSA sea la creación de este 'paro', teniendo los diputados un salario que se aleja tanto de la realidad de la gente. A la sociedad le cuesta entender eso, al igual que con la subida de salarios.

-En una entrevista con este periódico, Sofía Castañón instaba a Podemos Asturias a hacer autocrítica. ¿Lo toman como un tirón de orejas?

-En el partido la discusión es normal. Tenemos un partido basado en la asamblea y en el debate, por lo que no tenemos miedo a hacer públicas las discrepancias que tengamos. En la parte que nos corresponde tomamos nota de los resultados, que no son los que habríamos deseado, y tratamos de remediarlo con iniciativas como 'Garrar impulsu', para visitar municipios, concejos e ir más allá de nuestro círculo. Hay que seguir muy pegados al terreno.