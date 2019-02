El SOMA da «un margen de confianza» al Gobierno para acometer la transición energética Adriana Lastra y Adrián Barbón atienden a los medios en el homenaje a Manuel Llaneza en Mieres. / J. M. PARDO Lastra y Barbón destacan las oportunidades que supone el Marco Energía y Clima PALOMA LAMADRID Gijón Domingo, 24 febrero 2019, 14:52

El paquete de medidas incluidas en el Marco Estratégico de Energía y Clima, que incluye el anteproyecto de ley de Transición Energética, y la doble cita electoral de este años fueron los temas que han compartid protagonismo con el homenaje a Manuel Llaneza celebrado esta mañana en el cementerio civil de Mieres. Un acto siempre tiene una elevada carga política, pero este año aún con mayor intensidad debido a los numerosos cambios ocurridos en los últimos meses, como han destacado los representantes políticos y sindicales reunidos en el camposanto.

«Recogemos el marco con gran expectación y damos un margen de confianza, pero nunca un cheque en blanco», ha señalado el sescretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi. Quien también ha aprovechado para reclamar la creación de actividades económicas alternativas a Naturgy e Iberdrola, tras presentar la solicitud de cierre de las centrales térmicas de Soto de la Barca (Tineo) y Lada (Langreo). «No entendemos que no se les exija a estas empresas un plus de compromiso y que la responsabilidad social corporativa no sea un mero elemento de marketing», ha destacado.

Alperi también ha puesto en valor los recursos y la experiencia acumulada de Hunosa, que debe diversificar sus labores para adaptarse a las directrices marcadas por la Unión Europea en la senda hacia la descarbonización, cuya meta se sitúa en 2050. La recuperación del patrimonio industrial para que sea un elemento productivo y la restauración ambiental son dos de las cuestiones que el SOMA pondrá sobre la mesa la próxima semana en la reunión que mantendrá con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para trazar el nuevo plan industrial de la hullera. Así como la creación de un centro de entrenamiento para trasladar el conocimiento de la Brigada de Salvamento Minero y que sirva también para generar empleos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha puesto a disposicion del SOMA para apoyar todas estas iniciativas. Y ha instado al Gobierno central a «derogar aspectos fundadmentales de la reforma laboral» de 2013 antes de agotar la legislatura para revertir los recortes y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores, consecuencia de la modificación introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Álvarez se ha dirigido a algunos de los representantes del PSOE de más peso presentes en el acto. En c,oncreto, a la vicesecretaria del partido y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra; el secretario general de la FSA y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, y la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Les ha dicho que, «el día después de las elecciones, si hay mayoría (socialista), vamos a querer hablar de las causas de los despidos». Y ha puesto como ejemplo el caso de Alcoa: «Si no tuviera esas facilidades para despedir sin causa justificada, no estaríamos metidos en el lío en el que estamos».

Movilización ante los comicios

Tanto Álvarez y Alperi como Pedro Hojas, secretario general de UGT-FICA, han hecho un llamamiento a la movilización de la ciudadanía para que respalde al PSOE en las urnas. Por su parte, Lastra ha destacado los esfuerzos del Gobierno para lograr una transición energética justa. «El compromiso de Pedro Sánchez con las comarcas mineras y así lo ha demostrado; en seis meses, ha revertido lo que hizo el PP en siete años respecto a la minería», ha indicado. Asimismo, ha manifestado que el objetivo del Gobierno es que «Hunosa genere empleo de calidad, no trocear el buen empleo que había en el sector», ha declarado.

En cuanto al Marco Estratégico de Clima y Energía, Lastra ha considerado que «da viabilidad, futuro a algunas de las térmicas de Asturias, a aquellas que hayan hecho los deberes cumpliendo con las directivas europeas», en alusión a las de Aboño y Soto de Ribera, propiedad de EdP. «Es una buena noticia», que se complementa con el hecho de que otorgar seguridad jurídica respecto a la electricidad.

Barbón también ha elogiado las actuaciones del Ejecutivo central y ha recordado las subidas del Salario Mínimo Inteprofesional y las pensiones mínimas. Y se ha sumado al llamamiento a la movilización realizado por los sindicatos. «Lo que nos jugamos el 28 de abril es fundamental, que es decidir si queremos un gobierno de derechas o de derechos», ha apuntado. A los habitantes de las cuencas les ha dicho que «no pueden fallar como nunca han fallado a lo largo de la historia».

Asimismo, Barbón ha añadido que el Marco de Energía y Clima está en periodo de alegaciones y ha recordado que el Principado tiene intención de presentar las suyas. En este punto, ha dedicado unas palabras a la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, que ayer le acusó de «estar desaparecido». «Creo que si debatimos hay que hacerlo con cordialidad y, sobre todo, con respeto», ha indicado, al tiempo que ha señalado que confunde el Plan del Clima con «lo que pasa con las térmicas por mandato de la Unión Europea», en referencia al cierre de Lada y Soto de la Barca en 2020 por no haber realizado las inversiones correspondientes para reducir las emisiones contaminantes. «Espero que sepa algo tan básico», ha manifestado.

Al homenaje al fundador del SOMA no acudieron representantes del Gobierno asturiano de forma oficial, pero sí ha estado presente el consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola. Además, ha acudido a Mieres el portavoz socialista en la Junta General del Principado, Marcelino Marcos, y Francisco Blanco, exconsejero de Industria, cuyo nombre suena con fuerza para ir en las listas al Congreso por Asturias junto a Adriana Lastra.