El alcalde de Santo Adriano, el único de Asturias que no cobra sueldo ni dietas Las regidoras de Gijón y Avilés y el de Cudillero tienen los salarios más elevados y catorce alcaldes no tienen una asignación fija mensual LAURA CASTRO Viernes, 5 octubre 2018, 04:38

El alcalde de Santo Adriano, Jesús Manuel Muñiz Castro, es el único de Asturias que no cobra sueldo ni dietas por su trabajo al frente del Consistorio. En la anterior Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), correspondiente a 2016, la regidora de de San Tirso de Abres, María Goretti Quintana Rey, no había ingresado tampoco ni un euro de las arcas de su Ayuntamiento. Sin embargo, en esta actualización sí figura un cobro por dietas de 902,97 euros, aunque sigue sin percibir un sueldo.

Esta es la misma situación en la que están los regidores de otros trece municipios asturianos (Degaña, Langreo, Mieres, Morcín, Nava, Navia, Oviedo, Proaza, Ribera de Arriba, San Tirso de Abres, Sobrescobio, Valdés, Yernes y Tameza), quienes ingresan una compensación por desplazamientos y acudir a las sesiones plenarias, entre otras, que oscila entre los 85,50 euros del alcalde de Navia y los 6.125 del de Sobrescobio.

También se da el caso contrario: regidores que sí perciben un salario y renuncian a las dietas. Son, de hecho, la gran mayoría de ellos. Así, por ejemplo, los alcaldes de Aller, Amieva, Llanes y Somiedo, entre otros, renuncian a dicho plus.

Sueldo de los alcaldes asturianos Localidad Sueldo Aller 42.322,17 Avilés 54.132,00 Amieva 29.988,00 Belmonte de Miranda 28.000,00 Bimenes 16.091,72 Cabrales 27.788,74 Cabranes 19.858,97 Candamo 32.000,08 Caravia 20.122,75 Carreño 41.057,52 Castrillón 42.397,30 Coaña 39.897,34 Colunga 38.398,00 Corvera de Asturias 33.500,00 Cudillero 45.886,97 Degaña 255,00 El Franco 35.000,00 Gijón 64.945,02 Gozón 42.000,00 Grado 44.584,61 Grandas de Salime 16.366,62 Ibias 20.867,20 Illano 17.500,00 Illas 39.996,00 Langreo 4.050,00 Lena 36.023,34 Llanera 31.999,94 Llanes 37.417,24 Mieres 6.030,00 Morcín 1.340,00 Muros del Nalón 25.706,52 Nava 4.954,00 Navia 85,50 Onís 29.787,55 Parres 27.766,76 Peñamellera Alta 28.280,00 Peñamellera 34.773,76 Pesoz 13.379,21 Piloña 36.993,60 Pravia 38.555,03 Proaza 868,00 Las Regueras 27.405,42 Ribera de Arriba 3.000,00 Salas 35.703,50 San Martín de Oscos 16.800,00 San Martín del Rey Aurelio 42.807,24 San Tirso de Abres 902,97 Santa Eulalia de Oscos 12.820,44 Sariego 23.252,46 Siero 38.591,76 Sobrescobio 6.125,00 Somiedo 40.225,12 Soto del Barco 39.237,94 Tapia de Casariego 27.088,46 Taramundi 30.000,00 Tineo 45.000,00 Valdés 3.650,00 Vegadeo 39.987,92 Villanueva de Oscos 19.916,73 Villaviciosa 43.243,57 Villayón 36.485,90 Yernes y Tameza 280,00

Al igual que hacen la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la de Avilés, Mariví Monteserín. Ambas son, no obstante, quienes perciben los salarios más elevados de todos los regidores de Asturias, con 64.945,02 y 54.132,96, respectivamente. El tercero en este ranking es el alcalde de Cudillero, Ignacio Escribano, quien percibe 45.886,97 euros (no cobra dietas) y José Ramón Feito, de Tineo, es el cuarto con 45.000. La retribución de este último en 2017 fue, sin embargo, 2.000 euros menos que en el año anterior.

De los 78 alcaldes que hay en la región, 39 perciben unos emolumentos por dedicación exclusiva y 18 por dedicación parcial. El resto no perciben salario, pues su puesto al frente de la Alcaldía figura como 'sin dedicación'. Pero eso no quiere decir que no perciban compensación alguna por el desempeño de su cargo. Es el caso del regidor de Oviedo, Wenceslao López, que por su condición de jubilado no cobra sueldo.Sin embargo, en 2016, cobró 20.600 euros en concepto de dietas y gastos asociados a su cargo como alcalde de la capital asturiana. En esta ocasión, como el deAvilés, elAyuntamiento de Oviedo no han remitido a Hacienda los datos de retribuciones de sus regidores.Tampoco lo han hecho los de Allande, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Caso, Castropol, Laviana, Noreña, Oviedo, Ponga, Quirós, Ribadedeva, Ribadesella, Riosa y Teverga.

Un tercio, sin salario

Casi un tercio de los 8.124 alcaldes que hay en España no percibió ninguna retribución en 2017. Concretamente, 2.553 regidores, en su mayoría de pequeños pueblos, no recibieron remuneración salarial alguna a cambio de su trabajo, lo que representa el 31% del total. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es la regidora con el sueldo más alto de los ayuntamientos españoles, con 102.009 euros brutos anuales.

En el informe no se recoge el salario que cobra la regidora de Barcelona, Ada Colau, quien no ha facilitado su retribución anual, al igual que tampoco lo han hecho los regidores de más de doscientos ayuntamientos, entre ellos los de Granada, San Sebastián, Getafe, Parla y Mataró, todos ellos con más 100.000 habitantes.

Entre las diez grandes ciudades de España, el segundo que más gana es el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV), con 91.318,28 euros brutos; seguido por el de Valencia, Joan Ribó (Compromís), 82.602,94 euros; el de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), que cobra al año 75.749,94 y Murcia, José Ballesta (PP), con 73.331,53. Han renunciado a su sueldo el gaditano José María González 'Kichi' (Podemos) y la alcadesa de Hospitalet, Nuria Marín (PSC).