El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE

Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste

Díaz estalla contra los casos que rodean a PSOE y a PP y pide a Sánchez «tolerancia cero» con los corruptos y también con los corruptores

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

«¡Basta ya! La actuación tiene que ser contra todos los golfos que haya en política, vengan de donde vengan». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ... ha estallado este miércoles en los pasillos del Congreso por las últimas revelaciones del informe de la UCO sobre las actividades económicas del que fuera número dos del PSOE, Santos Cerdán; y también por la detención del presidente de la Diputación de Almería, , Javier Aureliano García (PP), y el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez (PP), por presuntas irregularidades en contratos. Aunque ha puesto ambas al mismo nivel, lo cierto es que a su formación le está pasando factura especialmente los casos que salpican al Gobierno del que forman parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  3. 3 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  5. 5 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  6. 6 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  7. 7

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  8. 8

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste

Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste