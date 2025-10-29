El Supremo rechaza suspender al fiscal general antes del juicio por carecer de «potestad» La Sala de lo Penal confirma la decisión del juez de que solo la renuncia motu proprio de García Ortiz podría apartarle del cargo

Álvaro García Ortiz se sentará el lunes en el banquillo de los acusados como fiscal general del Estado, salvo que él, motu proprio, decida dimitir ... antes, algo que ya ha descartado el propio imputado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que carece de «potestad» para apartar del cargo al máximo responsable del Ministerio Público y desestima el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el auto de 9 de septiembre del instructor de la causa, Ángel Hurtado, quien ya había denegado la suspensión provisional de García Ortiz tras la apertura de juicio oral contra él por delito de revelación de secretos por entender -como ahora hace también la sala- que no hay forma legal para ello.

