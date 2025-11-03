El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Claudia Montes reconoce que Ábalos le dio dinero y asegura que Koldo la acosaba: «Llegó a hacerme 21 videollamadas»
Pedro Sánchez, Koldo García y Santos Cerdán R.C.

El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez

El juez afirma que Ábalos, Koldo y Cerdán trabaron amistad durante los «frecuentes viajes por España» en «defensa de una de las candidaturas» a la secretaría general del PSOE

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

Leopoldo Puente, el juez que instruye en el Supremo el denominado 'caso Koldo' -en el auto con el que insta a sentar en el banquillo ... a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la primera de sus causas- sitúa el origen de la trama corrupta a la que los tres supuestamente pertenecían en los viajes en el Peugeot de Pedro Sánchez por toda la geografía nacional durante el primer semestre de 2017 para recuperar la Secretaría General del PSOE, de la que había sido expulsado en octubre de 2016 por negarse a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Unos viajes en los que Sánchez estuvo acompañado, además de por Ábalos y Koldo, por el también imputado y encarcelado Santos Cerdán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  4. 4 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  8. 8 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  9. 9 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  10. 10 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez

El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez