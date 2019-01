Díaz insiste: se queda en Andalucía y se postula como candidata para las próximas elecciones La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. / EFE La secretaria general del PSOE-A carga contra el pacto de derechas y afirma que «la inestabilidad se ha instalado» en la región CECILIA CUERDO Sevilla Viernes, 11 enero 2019, 15:50

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha roto su silencio este viernes y ha dejado claro que, frente a quienes la quieren ya de retirada, ella llevará las riendas de la oposición. No solo eso, sino que además ha subrayado su «voluntad y disposición» para quedarse en Andalucía y repetir como candidata a la Junta en unas elecciones que augura prontas dada la «inestabilidad» que percibe en el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox.

También ha pedido a la dirección federal del PSOE que no se confundan los asuntos orgánicos con los políticos: «no tengo divergencia orgánica con Sánchez, pero cuando haya discrepancias políticas y haya decisiones que afecten a Andalucía, lo diré», ha señalado, confiando además en que todos sus compañeros arrimarán el hombro para ayudarla a recuperar un gobierno «que dé garantías a los andaluces».

Vestida de verde y blanco, Díaz ha descartado, como se había especulado en algunos ámbitos, que se fuera a marchar como senadora por Andalucía. Antes al contrario, continuará en su tierra porque su proyecto aún tiene recorrido. «Solo quiero estar al frente del grupo parlamentario para hacer una oposición firme y constructiva. Ahí dejaré toda mi energía», ha dicho.

A continuación, ha marcado su objetivo. «Me volveré a presentar como candidata, porque es mi voluntad y también es mi responsabilidad», ha afirmado, asegurando que en esta ocasión «lo que deseo y lo que debo hacer coincide, y eso es lo que me da tranquilidad».

Las palabras de Díaz se producen después de que el secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, apuntara a la necesidad de un fin de ciclo, mientras que en su entorno deslizaba sin ambages su intención de regenerar el proyecto político andaluz y sintonizarlo con el de la dirección federal.

Frente a esos mensajes, en los que incluso surgieron nombres para sustituirla, la secretaria general del PSOE andaluz apeló a la legitimidad de su victoria y el aval de la militancia y las urnas. Fue elegida en un proceso de primarias y un posterior congreso regional, y ganó las pasadas elecciones andaluzas con el apoyo de un millón de votantes. «Ganar 36 años después tiene una fortaleza enorme y eso lo reconocen en Ferraz», ha dicho, señalando que en la dirección federal conocen sus intenciones de continuar al frente. Es más, Díaz ha afirmado haber sentido «el cariño» del secretario general en todas sus conversaciones.

Para Díaz, todas estas cuestiones quedan por delante del fracaso que supone no haber logrado mantener el ejecutivo andaluz y dejarlo en manos del bloque de derechas y centro derechas. «Esa confianza supone una responsabilidad enorme, una responsabilidad que me obliga a volver a ganar las elecciones», ha alentado. Y ha expresado su convencimiento de que todos sus compañeros, desde quienes formaron parte de su equipo y hoy están en el ejecutivo de Sánchez, como la ministra de Hacienda María Jesús Montero –el nombre que se mueve en las quinielas para sustituirla—como los más críticos, caso del sanchista y delegado del Gobierno Alfonso Gómez de Celis, estarán «a mi lado para devolver cuanto antes al PSOE a un gobierno que será una garantía para los andaluces». «

En este punto, la líder del PSOE andaluz ha apelado ejercer una «oposición firme y constructiva» para ser dique de contención de la derecha y afrontar la inestabilidad que atisba en la nueva legislatura, asegurando que el pacto a tres entre PP, Ciudadanos y Vox nace como «un pato cojo» que le lleva a pensar que «habrá nuevas elecciones» en breve y no se agotará legislatura. Ejerciendo ya su papel de oposición, ha reprochado que «es un pacto entre los que no se hablan, no se ven y no se reúnen pero que firman en documentos distintos para desalojar al PSOE del poder».

Asimismo, ha querido asegurar que habrá un traspaso de poderes, situación inédita en Andalucía, «ejemplar». Díaz ha afirmado que los contactos para ese cambio de competencias ya se han iniciado, y ha lanzado un mensaje hacia su rival, pero también en clave interna. «Tendremos todo el respeto por el presidente y el Gobierno, y el mismo respeto pedimos para el partido que ha ganado las elecciones, aunque haya sido de forma insuficiente para formar gobierno», ha dicho antes de agradecer su esfuerzo a todos los funcionarios públicos.