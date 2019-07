«Tenderemos la mano al PSOE para afrontar los grandes retos de Asturias» Adrián Pumares, en las escaleras de acceso a la Junta General del Principado. / PABLO LORENZANA «Ahora mismo no existe consenso con la oficialidad del asturiano. Buscaremos acuerdos desde la voluntariedad de la lengua» Adrián Pumares Portavoz de Foro en la Junta General del Principado ÓSCAR PANDIELLO OVIEDO. Jueves, 18 julio 2019, 01:53

Para el diputado más joven de la Junta General, Asturias afronta un momento «clave» después de dos legislaturas que, a su juicio, han colocado a la región a la cola del país en numerosos indicadores, entre los que destacan la demografía y el empleo. Adrián Pumares (Laviana, 1989), que ejerce de portavoz de Foro tras la renuncia de Carmen Moriyón, se ofrece a colaborar con Barbón en estos grandes retos y se muestra escéptico con una posible reforma del Estatuto de Autonomía en la que se recoja la oficialidad del asturiano.

-En los próximos días se debatirá la rebaja del mínimo de diputados necesarios para crear grupo propio. ¿Ya cuentan con el respaldo del PSOE?

-Yo no cuento con nada. Cuento con una reclamación, yo entiendo que democrática, que se basa en que el principal grupo de la oposición no puede ser el grupo mixto. Entre los tres partidos aglutinamos más de 100.000 votos y los tres superamos el 6% de los mismos. A partir de ahí, lo que propusimos fue una modificación del reglamento, que urge una renovación porque ya ha quedado un poco anacrónico y obsoleto.

«Si Vox quiere discutir el reparto de 'puestinos' que lo haga, pero ahí no me va a encontrar»

-El PP propone la formación de agrupaciones autónomas dentro del Grupo Mixto para evitar el incremento del gasto. ¿Lo ve razonable?

-Lo que veo razonable es la que proponemos nosotros. La iniciativa que llevamos mantiene que con dos diputados se pueda hacer grupo siempre y cuando se supere el 6% de los votos. Desconozco los números que hizo el Partido Popular para afirmar que se ahorrarán costes.

-Durante el debate de investidura se evidenció un tono constructivo entre su formación y el PSOE. ¿Hay voluntad real de trabajar de manera conjunta?

-Hay la misma voluntad de cooperación que desde la fundación de Foro. Siempre tuvimos la mano tendida para llegar a acuerdos y ahora la seguiremos teniendo para afrontar los grandes retos que están sobre la mesa: el mantenimiento de la industria y la sangría demográfica, sobre todo. Hoy Asturias esta mucho peor que en 2012, eso es algo innegable, y hemos retrocedido respecto al conjunto de España. Los socialistas fueron ganadores de las elecciones y les felicité por su resultado. Pero no hay que confundir esa victoria electoral con el éxito político: eso se medirá dentro de cuatro años.

-¿Cuáles serán sus prioridades de cara a la legislatura que entra?

-En materia industrial, Foro fue el primer partido que pidió en Asturias y en Madrid la puesta en marcha de un arancel medioambiental. De todas formas, el problema va mucho más allá: tenemos la tarifa eléctrica más alta de Europa y el Gobierno de Pedro Sánchez fue muy irresponsable con la puesta en marcha de la descarbonización exprés. Espero que Barbón y el PSOE puedan oponerse a ello sin trabas partidistas para buscar el interés de los asturianos.

-Su papel resultará clave para una eventual reforma del Estatuto de Autonomía. ¿Apostarán por la oficialidad del asturiano?

-Nosotros consideramos que ahora mismo no existe consenso. En torno a la lengua trabajaremos en buscar un acuerdo que nos permita afrontar este asunto. Parece evidente que en la Junta no lo hay, al igual que en el propio PSOE. El hasta ahora presidente del Principado, por ejemplo, no estaba por la labor. Defendemos el uso normal de la lengua asturiana y promoveremos todos los acuerdos oportunos dentro de la Cámara. Siempre desde la voluntariedad y la no obligatoriedad.

-Entonces, a día de hoy, ¿con la Ley de Usos ya es suficiente?

-Hay que desarrollarla a través de reglamentos. De todas formas, yo entiendo que el tema de la oficialidad está de actualidad, pero ahora mismo Asturias se enfrenta a problemas y a grandes retos que urgen más.

-Sin embargo, entiende que Foro puede resultar clave a la hora de dar pasos hacia esa oficialidad. ¿Estarían abiertos a sentarse con las fuerzas de izquierda para valorarlo?

-Nosotros podemos hablar y tratar cualquier tema, pero yo me remito al programa electoral, donde plasmamos que en torno a la lengua buscaremos acuerdos siempre bajo los tres pilares que comenté: consenso, no obligatoriedad y huir de la división entre los asturianos.

-Después de los malos resultados del pasado mayo, a Foro parece que le toca reinventarse. ¿Cuál es el espacio que buscará durante la presente legislatura?

-El partido está totalmente definido desde 2011. Siempre nos hemos calificado como un partido regionalista, transversal y siendo nuestra única aspiración la búsqueda de soluciones para los problemas de Asturias, que además, después de los gobiernos socialistas de Javier Fernández, se han agravado.

-Vox acusa a su partido de mantener «pactos de despacho» con el PSOE por el reparto de asesores. ¿Considera que el actual reparto es justo?

-Hay tres partidos en el grupo mixto y había que repartir cinco asesores. Si Vox quiere entrar a discutir el reparto de 'puestinos' o el reparto de prebendas que lo haga, pero a mí ahí no me va a encontrar.