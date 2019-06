Teresa Mallada: «Detesto a los políticos que utilizan anónimos. No todo vale» Teresa Mallada (centro), en la feria forestal Asturforesta de Tineo. / E. C. La diputada se muestra contenta por el archivo de la denuncia que sugería irregularidades durante su gestión en Hunosa: «Todo siguió los cauces legales» ÓSCAR PANDIELLO Sábado, 22 junio 2019, 21:41

Apenas un día después de que la Fiscalía archivase la denuncia interpuesta contra Teresa Mallada en relación a su gestión al frente de Hunosa, la diputada popular se pronunció en Tineo mostrando su satisfacción por la decisión del Ministerio Público. «Con esto queda claro que no he cometido ni una sola irregularidad en mi gestión en Hunosa. Y no solo eso. También queda claro que mis cursos de formación son correctos, que mi doctorado es correcto y que mi plaza de profesor asociado la obtuve por méritos propios. Eso ha sido lo bueno de este proceso», argumentó.

También se refirió la diputada popular al remitente del anónimo que sirvió como detonante para iniciar las investigaciones. Bajo su punto de vista, este tipo de actuaciones no son procedentes y menos aún si tienen como objetivo atacar al honor personal y profesional de un cargo político. «No todo vale. Detesto la política de los anónimos y a los políticos que utilizan anónimos como forma de trabajar. Se hacían acusaciones muy graves sobre mi persona con el único objetivo de desprestigiarme y echar por tierra mi honor», afirmó la expresidenta de la hullera pública.

Mallada, en este sentido, también hizo alusión al papel de Podemos, que se personó en la causa acusándola de haber facturado como gastos de empresa diversos pagos ajenos a la actividad regular de la hullera, según defendió en diversas ocasiones el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa. «Hay partidos como Podemos que teniendo un consejero en Hunosa, que coincide que es el responsable del Observatorio Ciudadano Anticorrupción, saben que todos los gastos que se producen en la empresa están perfectamente fiscalizados y siguen todos los cauces legales», concluyó la diputada.