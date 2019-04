Mallada asegura que no le «sorprendió» la postura de Marín WEB DE TERESA MALLADA La candidata popular al Principado no teme que el conflicto gijonés se extienda al ámbito regional PALOMA LAMADRID Lunes, 8 abril 2019, 12:16

Teresa Mallada ha asegurado esta mañana, en Oviedo, que está «preparada absolutamente para todo» y no teme que el conflicto desatado en el PP gijonés enturbie la campaña. La candidata popular a la Presidencia del Principado ha señalado que estos problemas le hacen «enfrentar con más interés y obviamente con más ilusión» estas semanas previas a las elecciones autonómicas.

No obstante, Mallada ha hecho hincapié en que la postura adoptada por el presidente del PP gijonés, Mariano Marín, en contra de la lista designada para concurrir a los comicios municipales, encabezada por Alberto López-Asenjo, no le «sorprendió en absoluto». En cualquier caso, no le produce inquietud que este desacuerdo entre cargos el partido y candidaos se traslade al ámbito autonómico porque, además, la lista regional depende de la dirección nacional del PP. «Está muy claro en los estatutos», ha apuntado.

Mallada ha relizado estas declaraciones en el acto de presentación de su nueva web (www.teresamallada.es), que ofrece información relativa a la campaña. Como novedad, los ciudadanos podrán recibir actualizaciones sobre la actividad de la candidata a través de Whatsapp e incluso está previsto que Mallada responda a las preguntas enviadas a través de esta herramienta de mensajería en momentos concretos de la campaña.