Mallada pide a Barbón que deje de poner la falta de Gobierno central «como excusa» y «se ponga a trabajar» Teresa Mallada / DAMIÁN ARIENZA Le acusa de hacer «paseillos» en lugar de tomar medidas en favor de los autónomos ANA MORIYÓN Viernes, 9 agosto 2019, 13:32

La portavoz del grupo parlamentario popular, Teresa Mallada, pidió esta mañana a Adrián Barbón que deje de poner «como excusa» la falta de Gobierno central y se ponga a trabajar por el interés de Asturias. La expresidenta de Hunosa acusa al jefe del Ejecutivo autonómico de «dedicarse a hacer paseillos» en lugar de tomar medidas para reconducir la situación de la región. Concretamente, coincidiendo con el día del autónomo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la diputada popular lamentó que el número de profesionales autónomos lleve tres años disminuyendo en la región, pese a que la tendencia en el resto de España es la contraria.

Igualmente, Mallada reprochó al nuevo Ejecutivo socialista que lleve un mes inactivo y que, continuamente, su máximo dirigente ponga como excusa el bloqueo político que existe en el Congreso y que ha impedido que saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez. «Se pueden hacer muchas cosas desde el Gobierno regional y no se tiene por qué esperar a un Gobierno central. Además, existe un Gobierno en funciones que sigue tomando decisiones para lo que considera conveniente», dijo. Precisamente por este motivo, entiende que es deber de Adrián Barbón exigir al presidente en funciones que tome medidas para proteger a la industria asturiana aún estando en funciones. Desde el PP reprochan que el PSOE utilice el estatuto de electrointensivas como medida de presión para desbloquear la investidura puesto que, recuerda, «Adrián Barbón y Adriana Lastra salieron con un cartel asegurando que el estatuto iba a estar preparado antes de las elecciones generales. Y, a día de hoy, no existe estatuto y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha tomado ni una sola medida que sirva para proteger a nuestra industria», denuncia. Al menos, le exige que establezca su hoja de ruta para poner en marcha tan pronto como haya Gobierno con el objeto de poner fin a la incertidumbre de las grandes empresas como Arcelor, que precisamente ayer advertía de que el 15% de la producción de Asturias no le sale rentable por los costes del CO2.