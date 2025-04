Teresa Mallada: «El Principado ha despreciado a los miles de votantes del PP»

José Luis González Gijón Sábado, 21 de diciembre 2019, 12:27 | Actualizado 15:10h. Comenta Compartir

«El Principado ha despreciado a los miles de votantes del PP». Con estas palabras recriminó esta mañana la portavoz del PP en la Junta del Principado, Teresa Mallada, la actitud que, dice, ha mantenido el PSOE durante la negociación presupuestaria. Sostiene la líder de los populares que los socialistas «no respondieron» a sus propuestas de cambios en el proyecto de presupuestos para 2020, manteniendo unos planteamientos «que no responden a la realidad».

El PP quedó pronto fuera de la negación presupuestaria. El PSOE abrió, tras presentar el proyecto para 2020, una ronda de reuniones con todos los grupos a excepción de Vox. En el encuentro entre las dos principales fuerzas de la Junta, el PP planteó una reducción de los impuestos y el incremento de las partidas de inversión, un planteamiento muy alejado de la postura de los socialistas, que ya antes de las negociaciones advirtieron de la complicada situación con la que se encontraron a la hora de elaborar las cuentas merced al aumento en 100 millones de euros de la partida de personal y las inversiones plurianuales ya comprometidas. Poco después, el principal partido de la oposición anunciaba la presentación de una enmienda a la totalidad. «Nuestro planteamiento es responsable con Asturias. Somos la única fuerza que trasladó una propuesta concreta para la región. Estos no son los presupuestos que nosotros haríamos si estuviéramos gobernando», explicó la portavoz de los populares. Durante los últimos días tanto Ciudadanos como Foro anunciaron que no apoyarán esta propuesta, por lo que lo que todo indica que la enmienda decaerá. «Si no prospera, tenemos las enmiendas parciales, que presentamos con la ilusión de que Barbón las acepte».

Las declaraciones de Mallada llegaron durante una rueda de prensa en la que presentó, junto al secretario general del PP de Oviedo, Javier Cuesta, y el diputado Pablo Álvarez-Pire las enmiendas parciales a las cuentas regionales que se refieren al municipio de Oviedo y que plantean «doblar» la inversión que se dedica a la capital asturiana, pasando de unos 7 millones de euros a algo más de 14. «Se trata de hacer justicia, Oviedo y los ovetenses no están siendo tratados de la forma que merecen», afirmó Mallada.

Javier Cuesta fue el encargado de desgranar las propuestas de su partido para Oviedo y que pasan por incrementar las aportaciones para la mejora del Camino de Santiago, incluir una para unificar los juzgados de Oviedo, otra para remodelar la glorieta Luis Oliver así como una dotación para la demolición de los edificios del área El Cristo-Buenavista. La construcción de la pasarela intermodal entre la estación de trenes y la de autobuses, la construcción de un colegio de educación especial en Latores, para la que el Ayuntamiento cedería el suelo, la mejora de las partidas para el Prerrománico, el Museo de Bellas Artes y el centro de salud de La Manjoya y la creación de una unidad de Demencia en el Hospital Central Universitario de Asturias y un centro de Podólogos completan la lista de los populares. Además, incluyen la mejora de la partida para investigación del alzheimer en la Universidad de Oviedo y una subvención que se sume a la del Ayuntamiento de Oviedo para sufragar la temporada de zarzuela. «Los ovetenses no quieren ser ciudadanos de segunda ni tampoco estar por encima de nadie, solo ser igual que el resto», señaló Javier cuesta.