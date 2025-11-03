El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Fiscal General de Estado, García Ortíz.

El testimonio clave de cuatro subordinados abre hoy el histórico juicio al fiscal general

Declaran en el Supremo dos fiscales que fueron investigados por la revelación del correode González Amadory una que podríacomplicar a García Ortiz

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:18

El Tribunal Supremo afronta desde hoy otro juicio inédito que quedará marcado con letras rojas en su hoja de servicios. Seis años después de sentar ... en el banquillo a los líderes del 'procés' secesionista en Cataluña, en una vista con una repercusión mediática sin parangón, los focos se vuelven a encender para juzgar a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Un episodio sin precedentes por tratarse de un alto cargo del Estado en activo, máximo responsable de los 2.800 fiscales que componen el Ministerio Público y quien coordina la persecución de delitos y la defensa de la legalidad en el sistema de justicia.

