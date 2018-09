Torra dice estar dispuesto a «llegar tan lejos como Puigdemont» Quim Torra, junto a Carles Puigdemont en un acto en Bruselas. / Stephanie Lecocq (Efe) El presidente catalán responde con ambigüedad sobre la posibilidad de abrir las cárceles en caso de que los políticos catalanes sean condenados ADOLFO LORENTE Correponsal en Bruselas Miércoles, 5 septiembre 2018, 16:05

El puente áreo entre Barcelona y Bruselas sigue a pleno rendimiento. Si ayer fue Artur Mas, hoy le ha tocado el turno a Quim Torra. Todos viajan a Bruselas a rendir cuentas ante Carles Puigdemont, «nuestro president». Torra ha comparecido sin corbata apenas unas horas después de redoblar su pulso al Estado reiterando su exigencia de una referéndum de autodeterminación. O sí o sí. Hoy, ha mantenido el mismo discurso: «Mi límite es lo que el Parlamento de Cataluña decida. Ese es mi límite. Estoy dispuesto a llegar tan lejos como el president Puigdemont, que se puso a disposición del pueblo de Cataluña», ha remarcado durante una comparecencia protagonizada con su antecesor.

Lo hicieron en el auditorio Alfred Hitchcok del hotel Marivaux, nueva 'sede' bruselense del grupo Junts per Catalunya, cuyos integrantes han vuelto a desplazarse hasta la capital belga para reunirse con su líder y valorar la alambicada situación política a menos de una semana de una Diada clave.

Su mensaje apenas varió del lanzado anoche. Torra ha advertido de que sólo aceptarán un referéndum de autodeterminación y que no aceptarán amenazas con el 155. Sin embargo, ha apostado por la ambigüedad al ser preguntado sobre qué hará en caso de que la sentencia judicial contra los políticos catalanes encausados sea condenatoria. ¿Abrirás las cárceles, como ya ha sugerido? Ni sí, ni no. Ha explicado que «ahora» no va responder a estas cuestiones y que llegado el momento, trasladará sus planteamientos al Parlament, su «único límite». Preguntado si conoce algún país moderno que haga o amenace con este tipo de decisiones, ha apostado por pasar palabra.