Torra acusa al Rey de hacer política en plena campaña y no escuchar las protestas en Barcelona Meritxell Budó y Quim Torra, en una imagen de archivo. / EFE El Gobierno catalán niega las agresiones a los asistentes a los premios de la Fundación Princesa de Girona y afirma que si algunos tuvieron problemas para entrar fue porque no accedieron en autobús CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 5 noviembre 2019, 14:45

El Gobierno catalán ha cargado esta mañana con dureza contra el discurso que pronunció este lunes el rey Felipe VI en Barcelona. Según la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, el Monarca tomó parte, hizo política y no escuchó a quienes se estaban manifestando en la avenida Diagonal, frente al Palacio de Congresos de la capital catalana, donde se entregaron los premios de la Fundación Princesa de Girona.

Budó ha «lamentado» el discurso del Rey, en el que avisó al independentismo de que la violencia y la intolerancia no tienen cabida en Cataluña. «Lamentamos que tomara parte, que hiciera política y no escuche a la otra parte de catalanes y lamentamos que lo hiciera en plena campaña electoral», según la portavoz del Ejecutivo catalán.

Budó ha negado que algunos de los manifestantes agredieran a algunos de los asistentes al acto, como se ha visto en imágenes, donde se aprecian golpes y escupitajos. «Los Mossos garantizaron la asistencia sin problemas», ha afirmado. «Si se produjo alguna imagen desafortunada, la condenamos, pero no visualizamos ninguna agresión, si acaso alguna palabra fuera de lugar o silbidos«, según la consejera. »La seguridad estaba garantizada«, ha insistido. Y si algunos de los invitados, que accedieron a pie al recinto, tuvieron problemas con los manifestantes, la titular de Presidencia de la Generalitat casi les ha culpado de ello, desde el argumento de que la organización puso a disposición de los invitados treinta autobuses para acceder directamente y solo se llenaron siete.

Respecto a la jornada electoral del 10-N, el Gobierno no ha aclarado si llegado el caso podría desalojar los colegios electorales en el supuesto de que fueran ocupados por los radicales de Tsunami democrático. Pero sí ha señalado que la voluntad del Ejecutivo catalán es garantizar que se pueda votar con normalidad. «Votar es un derecho y hay que garantizar que se pueda votar con normalidad. Garantizaremos que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y la gente pueda ejercer su derecho a voto«, ha apuntado. Eso sí, también ha expresado, en relación a la acampada universitaria de la plaza Universidad de Barcelona que tratarán de hacer compatible el derecho a votar y al de manifestación. En este sentido, la Junta Electoral Provincial ha permitido esta mañana a los acampados seguir con su protesta y ha desestimado la petición de Ciudadanos que reclamaba un desalojo inmediato para no interferir en las elecciones. La Junta Electoral, eso sí, insta a los Mossos a velar por que los acampados no interfieran en la jornada electoral y no obstaculicen el paso de los electores al colegio electoral que hay allí mismo.

Budó ha confiado además que tras el 10-N se constituya un nuevo gobierno que tenga la voluntad y la capacidad de sentarse a hablar con la Generalitat para buscar una salida a la cuestión catalana. En relación a los contactos entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, admitidos por el presidente del Gobierno, la portavoz del Ejecutivo catalán ha negado que Aragonès haya interlocutado con el presidente del Gobierno en calidad de vicepresidente de la Generalitat y en nombre del Govern.