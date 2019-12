Torra califica la Constitución de «herramienta que justifica la represión» Quim Torra. / EFE El presidente de la Generalitat argumenta que la Carta Magna no fue votada por la gran mayoría de los catalanes con derecho a voto hoy en día CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 4 diciembre 2019, 13:07

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cargado con dureza contra la Constitución, a la que ha calificado como una «herramienta que justifica la represión». El agravio a la norma fundamental ha ido a más. El jefe del Ejecutivo catalán ha declinado la invitación que le han cursado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para participar en los actos de celebración de la Carta Magna desde el argumento de que este texto «no representa a la mayoría de catalanes».

Según señala Torra en sendas cartas enviadas a Batet y Cunillera, la Constitución no fue votada por la gran mayoría de los catalanes con derecho a voto hoy en día. Torra obvia no obstante que la Carta Magna recibió en Cataluña el mayor porcentaje de apoyo en el referéndum de 1978. El presidente de la Generalitat no solo rechaza el actual texto constitucional , sino que apunta que los catalanes están «determinados» a impulsar una Carta Magna nueva, la de la Cataluña independiente, que sería a su juicio «nueva, más democrática y justa» y «fiel» a la voluntad de la ciudadanía en el marco de un proceso «democrático y libre».

Sin independentistas ni los comunes

La delegada del Gobierno en Cataluña ha presidido esta mañana los actos de celebración de la Constitución en Barcelona. Como ya es habitual, ninguna fuerza independentista, ni lo comunes, han acudido al acto, que ha contado con los líderes del PSC, Ciudadanos, PP y Vox. La Generalitat no ha enviado a ningún representante, ni siquiera de rango inferior como en otras ocasiones.

Teresa Cunillera ha reivindicado la vigencia de la Constitución «sin renunciar a construir puentes y plantear reformas de consenso». La Carta Magna, ha dicho, está plenamente vigente y útil pero necesita «actualizarse». Cunillera se ha dirigido a quienes «aspiran legítimamente a la independencia» para decirles que el odio y la intolerancia no caben en el juego democrático, como tampoco retorcer las reglas de juego. «Los que por una aspiración democrática se saltan las reglas no forman parte del debate democrático. Dentro de la ley, todo, fuera, nada», ha asegurado. «Nadie puede hacer de Cataluña un Estado independiente excluyendo a un aparte de la sociedad y fuera de la legalidad», ha rematado.