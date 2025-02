Torra cierra todas las puertas al adelanto electoral

Cristian Reino Barcelona Martes, 12 de mayo 2020, 16:43 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no tiene en su agenda la intención de poner fecha a las elecciones catalanas. El dirigente nacionalista lo ha asegurado por activa y por pasiva en las últimas semanas. Pero por si no hubiera quedado lo suficientemente claro, esta mañana, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha cerrado todas las puertas, a pesar de la presión que estos últimos días han intentado ejercer Esquerra, el PSC y los Comunes para que haya un adelanto electoral que evite que el Tribunal Supremo sea quien decide el calendario electoral catalán.

Budó ha avisado a sus socios republicanos que quien tiene la potestad de pulsar el botón electoral es el presidente de la Generalitat y «solo» ély su único pensamiento está en estos momentos en gestionar la crisis sanitaria. La portavoz del Govern ha añadido un argumento más: el ejecutivo catalán, ha dicho, no puede permitirse el lujo de convocar elecciones ahora pues la gestión de la pandemia tendría que hacerla con un gobierno en funciones. «Estamos en medio de una pandemia, que todavía no ha acabado, y por tanto desde el Govern nos tenemos que concentrar y estamos concentrados en la lucha contra esta crisis. En estos momentos no contemplamos un escenario electoral», ha afirmado.

Torra pretende alargar al máximo la legislatura, pendiente de las prisas que pudiera tener el Supremo en resolver su causa por desobediencia, que podría inhabilitarle. En ERC, de hecho, temen que la estrategia de JxCat sea jugar la carta del victimismo, si es condenado, pues en situaciones de máxima emotividad y de tensión ambiental, los republicanos creen que sus adversarios podrían manejarse mejor electoralmente. En el Govern no está en la agenda la posibilidad del adelanto electoral, pues tal y como ha señalado la consejera de Salud, Alba Vergés, nadie en la Consejería de la Presidencia se ha dirigido al Departamento de Salud para pedir un informe sobre cuáles serían lo requisitos para celebrar unos comicios en plena crisis de la pandemia. La consejera de Salud ha afirmado además que desconoce en qué fase de la desescalada deberían celebrarse los comicios.