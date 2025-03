Torra convoca a la mesa de partidos catalanes para principios de diciembre

Cristian Reino Barcelona Martes, 19 de noviembre 2019, 19:16 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, convocará para principios de diciembre la mesa de diálogo entre las formaciones políticas catalanas. Esta iniciativa, impulsada en su día por el PSC, celebrará su tercera reunión. Las dos primeras acabaron con un rotundo fracaso. No solo porque hubo ausencias sonadas (Ciudadanos, el PP y la CUP no fueron), sino porque los que acudieron (JxCat, ERC, PSC, Comunes y el Govern) no fueron capaces de consensuar ni un texto de mínimos, más allá de la voluntad de seguir viéndose. Ahora, casi un año después, la tercera cita llegará en plenas negociaciones sobre la investidura de Sánchez.

En la reunión podrían verse cara a cara el PSC y los Comunes con JxCat, ERC y el Govern, pero desde la Generalitat trataron este martes de desvincular los acontecimientos. Según expresó el Gobierno catalán, lo que Torra buscará en el encuentro será reforzar la posición del Ejecutivo catalán ante la apertura de un hipotético diálogo con el nuevo Gobierno central que tendría que constituirse en las próximas semanas.

Pedro Sánchez, de hecho, ya ha advertido al presidente de la Generalitat de que antes que pedirle una reunión (le ha llamado media docena de veces y no se le ha puesto al teléfono), lo que tiene que hacer es convocar a los partidos catalanes. «Estamos seguros de que podremos sentarnos y hablar con todo el mundo para compactar al máximo la posición del Gobierno de Cataluña en este necesario diálogo bilateral entre Cataluña y España», dijo la Generalitat sobre las perspectivas que tiene ante la mesa catalana de partidos. El diálogo entre Madrid y Barcelona continúa encallado y se siguen produciendo encontronazos, como el plantón de Torra a tres ministras del Ejecutivo central el lunes en una acto de Fomento del Trabajo en Barcelona, horas después de su juicio por desobediencia. El presidente de la Generalitat sí coincidió este martes, sin ningún incidente, con la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la inauguración del Smart City Expo World Congress, en Barcelona.

La investidura española, en principio, no estará sobre la mesa en la reunión de partidos catalanes. En parte porque, a día de hoy, esta cuestión divide al independentismo. El Gobierno catalán fijó este martes la declaración de Pedralbes, que hace un año suscribieron Sánchez y Torra junto a otros miembros de sus ejecutivos, como «punto de partida» para investir al presidente del Ejecutivo central. Esta es la posición que defiende Esquerra, aunque los republicanos siguen insistiendo en que mientras Sánchez no avance ficha, no se moverán del no. JxCat, en cambio, trata de encarecer la puja y sitúa el acuerdo de la Llotja de Mar, firmada por los partidos independentistas catalanes, EH Bildu y los soberanistas gallegos, valencianos y baleares, que pide la libertad de los presos y reivindica la autodeterminación, como condición para facilitar la elección de Sánchez.