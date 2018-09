Torra cree que Cataluña vive en peligro y pide «exhumar a Franco» del Estado Torra contempla una obra de la exposición '55 ballot boxes for liberty'. / AFP El president de la Generalitat de Cataluña un «otoño complicado» en el que ha pedido que la Diada del 11 de septiembre sea «masiva y la gente vuelva a la calle para dar fuerza a la república catalana» EFE Barcelona Domingo, 2 septiembre 2018, 13:28

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha advertido de que Cataluña «vive en peligro» y ha llamado a «acentuar» la reacción ciudadana ante la sentencia del 'procés', además de pedir que se «exhume a Franco» de las instituciones de un Estado que tiene «tics franquistas» y una «concepción totalitaria».

En una entrevista en El Punt Avui TV realizada en Waterloo (Bélgica) junto al expresidente Carles Puigdemont, Torra ha opinado que, si se analiza la historia de Cataluña en los últimos años, se aprecia que los catalanes viven «en peligro en diferentes formas». «Fusilamientos, exilios, prisiones, embargos... ¿Qué le pasa a España con Cataluña y los presidentes de la Generalitat?».

El president ha aludido a la «operación Valle de los Caídos» del Gobierno de Pedro Sánchez, en la que «el gran problema es la exhumación de Franco, cuarenta años después». «Nosotros querríamos que se quite a Franco de las instituciones españolas, esa es la auténtica exhumación que exigimos. No basta con sacar a Franco de la tumba, sino de todas las estructuras del Estado. Yo veo tics franquistas en muchas estructuras del Estado y en muchas respuestas del Estado», ha aseverado.

Para el president, la respuesta que dio el Estado el 1-O ese día es «incomprensible» sin darse cuenta de «hasta qué punto hay una concepción totalitaria en gran parte del Estado español de resolver una cuestión democrática como plantea Cataluña». Torra ha augurado un «otoño complicado» en el que ha pedido que la Diada del 11 de septiembre sea «masiva y la gente vuelva a la calle para dar fuerza a la república catalana», como también ha aludido a la próxima sentencia del juicio del 'procés'.

En este sentido, ante las «durísimas» penas que podrían dictarse contra los políticos independentistas, ha considerado que «la reacción que ha tenido el pueblo hasta el momento es evidente que en los próximos meses hace falta que se acentúe».

Torra ha insistido, por otro lado, en «urgir» a Pedro Sánchez a que exponga su proyecto para Cataluña y le ha advertido: «Si alguien pretende que en estos ámbitos de negociación los catalanes no planteemos una y otra vez el derecho de autodeterminación, la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados es que no entiende el punto en el que está Cataluña».

Por otro lado, ha dicho que «sería una grave temeridad que no se protegiera» con escoltas al expresidente Carles Puigdemont: «Resolveremos este tema, también contactando con las autoridades belgas, el Ministerio de Interior y tomaremos las decisiones que hagan falta para que tenga escoltas y la protección necesaria».

Puigdemont

Puigdemont, por su parte, ha lanzado un mensaje al PSOE, el PSC y el resto de partidos: «Está muy bien hacer reuniones bilaterales y llegar a acuerdos, pero se tienen que cumplir». El expresidente ha recordado: «Hicimos grandes esfuerzos para celebrar la Junta de Seguridad que hacía años que no se celebraba y llegamos a acuerdos que costaron años. ¿Cuántos de esos acuerdos se han cumplido? No se han cumplido. ¿Sirve de alguna cosa llegar a acuerdos con el Estado? Que nos lo digan». El exdirigente ha asegurado que, «por descontado», quien «manda» en la Generalitat es Torra y no él, y sobre el llamado 'Consejo de la República' ha explicado que se trabajará con «bastantes líneas de acción» y decisiones «compartidas y consensuadas».