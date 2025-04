Torra desdeña el gesto de Sánchez de levantar el veto para llamarle

Cristian Reino Barcelona Jueves, 12 de diciembre 2019, 12:29 | Actualizado 17:21h. Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acogido con frialdad y hasta con desdén el anuncio que hizo ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que la semana que viene descolgaría el teléfono para llamar uno a uno a todos los presidente autonómicos, incluido Quim Torra, al que lleva meses sin contestarle las llamadas.

Aunque desde ERC han valorado la iniciativa del líder socialista como un «gesto», del que además se han apropiado el mérito, fuentes de Presidencia de la Generalitat han apuntado esta mañana que una llamada enmarcada en una ronda de contactos entre presidentes autonómicos «no soluciona nada». Desde el entorno del presidente de la Generalitat piden «respeto institucional, bilateralidad y una propuesta para dar salida a la autodeterminación».

Al candidato socialista le exigen valentía y coraje y «no gestos vacíos». La posición del presidente de la Generalitat contrasta con la de Esquerra Republicana, que es quien está liderando las negociaciones con los socialistas para desencallar la investidura de Pedro Sánchez.

Mantener la negociación

La portavoz republicana, Marta Vilalta, ha afirmado en naciodigital.cat que pidieron a los negociadores del PSOE que hacía falta una llamada al presidente Torra como «gesto» para hacer creíble la voluntad de impulsar una vía política para resolver la cuestión catalana. En las últimas semanas, Torra ha llamado hasta en cinco ocasiones al presidente del Gobierno, pero Sánchez no se ha puesto ni una vez al teléfono. Si han existido contactos, en cambio, entre el líder socialista y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El dirigente republicano ha evitado esta mañana criticar el anuncio del presidente del Gobierno como ha hecho Torra. Aragonès, en una rueda de prensa en la que intervenía como vicepresidente de la Generalitat y no como dirigente de ERC, se ha escudado en la fórmula de que la negociación para la investidura la llevan los partidos y no el Gobierno de Cataluña para no valorar el anuncio de Sánchez. «Defendemos el diálogo institucional y el respeto institucional», ha asegurado. «Siempre se ha de mantener la comunicación y la interlocución, es una anomalía que no haya sido así», ha asegurado. «Lo más normal, ha dicho, es que el diálogo institucional sea entre presidentes», ha señalado.

Aragonès ha propuesto esta mañana elevar el salario mínimo catalán hasta los 1.239 euros, un 37% más que el salario mínimo estatal. El vicepresidente de la Generalitat ha anunciado que la semana que viene estarán en disposición de presentar un preacuerdo con los comunes en materia de ingresos para los Presupuestos de 2020.