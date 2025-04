Torra mantiene el pulso con el Gobierno y le culpa del futuro aumento de afectados

cristian reino Barcelona Martes, 17 de marzo 2020, 17:54 Comenta Compartir

El Gobierno catalán mantiene las críticas contra el Ejecutivo central por no dar una respuesta afirmativa a su petición de que autorice el confinamiento total de la ciudadanía de Cataluña para luchar contra la pandemia. El Govern catalán presiona a Pedro Sánchez, que ha vuelto a rechazar la propuesta de la Generalitat, y asegura que el Gobierno central, si no permite el cierre absoluto de Cataluña, será responsable del aumento de los casos de coronavirus en la comunidad catalana. «Seguimos sin respuesta del Gobierno al plan de contingencia», han expresado la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, el titular de Interior, Miquel Buch, y la consejera de Salud, Alba Vergés. El independentismo está sacando toda la artillería para aprovechar la crisis sanitaria para cargar contra el Estado y defender la causa independentista. La consigne secesionista es que Sánchez ha priorizado la unidad de España por encima de la salud y que hará lo que sea para que la Generalitat no gestione con autonomía, como ocurrió tras los atentados del 17-A de 2017 en las Ramblas de Barcelona, la crisis del coronavirus.

«Pedro Sánchez ha estado muy rápido en tomar las competencias en materia de salud y de protección civil. Ha sido rápido en sacar al ejército a la calle, pero no tenemos respuesta en nuestra petición de plan de contingencia», ha criticado Budó tras la reunión semanal del consejo de gobierno de la Generalitat. La reunión se ha celebrado de forma telemática después de que Quim Torra y Pere Aragonès dieran positivo del virus. «Esto no va de una batalla política. Todas las horas que se pierdan serán más personas infectadas y más personas hospitalizadas«, ha presionado la consejera Meritxell Budó. »Seguimos sin respuesta al plan de contingencia que hemos propuesto. Y pedimos responsabilidad al Gobierno español. Hace muchas horas que lo hemos presentado y seguimos sin respuesta», ha rematado. La respuesta de Sánchez, horas después, ha sido la misma que hasta ahora: «El virus no entiende de territorios».

El Govern ha insistido en pedir a la ciudadanía que se quede en casa, aun a riesgo de perder sus empleos. Eso sí, de momento no contempla actuar de forma unilateral para desplegar a los Mossos a cortar los accesos a Cataluña por vía terrestre desde otras autonomías. La consejera de Salud ha anunciado que la Generalitat ha asumido ya la coordinación de la salud privada. «Hemos propuesto el confinamiento generalizado porque es la mejor manera de detener la tensión en las UCIs, especialmente las camas de críticos y semicríticos«, según Vergés.» Queremos tener el sistema preparado al máximo, porque los casos subirán y la situación será fuerte«, ha remarcado. »Sin este confinamiento y restricciones, será mucho más complicado que hagamos frente a esta demanda. Es muy importante reducir la presión y la transmisibilidad del virus«, ha concluido. En materia económica, el Govern ha aprobado una moratoria en los plazos de autoliquidación y pago de todos los tributos propios y cedidos de la Generalitat hasta que finalice el estado de alarma decretado por el Gobierno. El decreto también dispone de una partida de 7,5 millones de euros para compensar las perdidas de los trabajadores autónomos. Se prevé una ayuda de hasta 2.000 euros para los autónomos.