Torra: «La nueva normalidad debe culminar en la independencia»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado esta mañana a la unidad y al consenso de las fuerzas políticas catalanas para afrontar la reconstrucción de Cataluña tras la crisis de la pandemia. «Mas que nunca hace falta sentido de país por encima de partidismos», ha asegurado el dirigente nacionalista en la sesión de control al Govern catalán en el Parlamento catalán, que ha retomado esta mañana las sesiones presenciales.

Según Torra, en los momentos excepcionales, es necesario encontrar los consensos más amplios posibles. Se refería a pactos en materia económica y de lucha contra el desempleo, para tratar de evitar que la brecha social aumente y se pueda garantizar el empleo y la viabilidad de las empresas. El presidente de la Generalitat pide unidad para luchar contra la pandemia tanto a los grupos soberanistas como a los constitucionalistas, pero ya avisa que la crisis sanitaria no le hará renunciar a sus objetivos secesionistas que ya fijó al inicio de la legislatura. «La nueva normalidad ha de culminar en un estado independiente. No tengo ninguna duda de que Cataluña será independiente. Para mí esa es una cuestión irreversible», ha advertido.

Torra ha pedido ayuda interna a los partidos catalanas para combatir la crisis sanitaria y también ha reclamado ayuda al Gobierno central, aunque se ha mostrado muy crítico con el Ejecutivo central, con la gestión que está haciendo de la pandemia y por sus últimos pactos con Ciudadanos. Según el presidente de la Generalitat, Cataluña ha pasado del 155 aplicado por Mariano Rajoy tras la declaración unilateral de independencia a un «155 sanitario», puesto en marcha por el actual Gobierno central que a su juicio se ha cargado las competencias autonómicas. «Por una cuestión u otra», quien sale perjudicado siempre, a su entender, es el autogobierno de Cataluña.

Torra ha cargado contra la «nueva mayoría» formalizada ayer por el Gobierno en su pacto con Ciudadanos. «Lamento que el Gobierno no haya querido dialogar con nosotros. En España no hay espíritu de consenso», ha reprochado. Y a los comunes, en concreto, les ha espetado que nunca antes un grupo había «decepcionado» a tanta gente en tan poco tiempo. El líder de JxCat pide ayuda al Gobierno. Le reclama un fondo de 4.000 millones para hacer frente a la crisis sanitaria, le demanda que flexibilice el objetivo de déficit y autorice desbloquear el superávit de los ayuntamientos para luchar contra las consecuencias de la pandemia. «Es el momento de gastar, no debe preocuparnos la deuda», ha asegurado.