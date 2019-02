Torra pide que se garantice su seguridad cuando acuda al juicio del procés Torra. / Afp El presidente catalán asegura que «ir a Madrid con estas condiciones -en referencia a la concentración por la unidad de España secundada por PP, Ciudadanos y Vox- tiene su riesgo» EFE Barcelona Lunes, 11 febrero 2019, 10:03

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este lunes al Gobierno que le garantice la seguridad cuando acuda mañana a la primera sesión del juicio del procés en el Tribunal Supremo, como hizo la Generalitat, ha dicho, con el Consejo de Ministros del pasado diciembre en Barcelona.

En una entrevista en Catalunya Rádio, Torra ha indicado que, si hubiera una sentencia condenatoria del caso del procés, prepararía una «respuesta democrática» desde el Parlament, sin prever que sea la convocatoria de unas nuevas elecciones catalanas.

Antes de que este martes acuda a la sala del TS donde se juzgará a los acusados por el caso del procés, Torra ha afirmado: «Espero que me garanticen la seguridad como la garantizamos en el Consejo de Ministros». El día después de la concentración por la unidad de España secundada por PP, Ciudadanos y Vox en la capital, el presidente catalán ha asegurado que «ir a Madrid con estas condiciones tiene su riesgo».

Por eso ha subrayado que espera que esté «garantizada» su seguridad así como la Generalitat, a través de los Mossos d'Esquadra, lo hizo, ha indicado, durante la celebración del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el pasado 21 de diciembre.

Ha insistido que para él el juicio del procés solo «puede acabar con la absolución» y que si no es así «la justicia española tendría un problema». En el caso de condenas, el presidente catalán ha asegurado que va a pedir «al pueblo de Cataluña que reaccione conjuntamente». En este sentido, ha incidido que va a trasladar al Parlament una «respuesta democrática» a una sentencia condenatoria, que ha apuntado que no serían unas nuevas elecciones: «No me lo he planteado», ha dicho.