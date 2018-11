Torra propone a Sánchez una «cumbre» de «gobierno a gobierno» el 21-D El Presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la reunión semanal del Govern. / Efe El Gobierno catalán insta a la Fiscalía a investigar a Lesmes y Díez-Picazo | La Generalitat ha cifrado en 1.800 millones de euros el impacto económico de la aplicación del artículo 155 CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 13 noviembre 2018, 14:39

La Generalitat ha emplazado esta mañana al Gobierno central a celebrar el próximo 21 de diciembre, con motivo de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, una «cumbre» entre los dos ejecutivos para buscar de manera conjunta «soluciones para el conflicto político» catalán. «Recogemos su voluntad de aproximarse» al problema catalán, ha afirmado esta mañana la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi. «Les ofrecemos una cumbre gobierno a gobierno», ha dicho, en la que a su juicio lo «más interesante» sería que participaran todos los ministros y los consejeros. «Sería relevante analizar dónde estamos y si se dan las condiciones para establecer una negociación en igualdad de condiciones», ha apuntado sobre el orden del día.

Según Artadi, desde su punto de vista, esta premisas no se dan, en la medida en que quienes ella entiende que tendrían que sentarse a negociar están presos o en el extranjero. Artadi no ha rechazado la oferta que ayer lanzó el Gobierno de cerrar una reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. «Sánchez siempre será bienvenido al Palau de la Generalitat», ha dicho, pero ha opinado que en estos momentos encuentra «más útil» una reunión bajo otro formato, como puede ser una cumbre entre los dos ejecutivos. Eso sí, no ha descartado la reunión entre los dos presidentes en caso de que la cumbre no acabe celebrándose.

Artadi ha señalado que el Palau de la Generalitat no ha recibido aún una información formal sobre la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, «esperemos que no vengan a hacer turismo ministerial», ha asegurado. Y «espero que vengan para intentar buscar soluciones políticas», pues a su juicio, el mayor reto del Gobierno «es resolver por la vía política el conflicto catalán».

Mientras, la Generalitat ha cifrado esta mañana en 1.800 millones el impacto económico de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en sus presupuestos por pérdida de partidas, bloqueo de inversiones o aplazamientos, con un efecto directo de 130 millones en recursos perdidos. «El 155 fue una intervención amplia sobre la Generalitat y sus cuentas», ha señalado Pau Villoria, comisionado del Gobierno catalán para calibrar el impacto del 155. «Fue una imposición coactiva de un gobierno sobre otro», ha añadido.

Según su diagnóstico, todos los departamentos se vieron afectados, se produjeron 234 ceses de altos cargos y la Generalitat quedó «bloqueada», sin capacidad financiera y sin crédito. «Causó efectos graves y negativos sobre el autogobierno», según la Generalitat, que ha calificado la aplicación de la intervención de la autonomía como un «fracaso» porque «no resolvió el conflicto catalán».

Además, el consejo de gobierno de la Generalitat ha aprobado presentar una denuncia contra el presidente del Supremo, Carlos Lesmes y contra el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis Díez-Picazo. El Gobierno catalán insta a la Fiscalía si cometieron delito en su actuación en el caso del impuesto de las hipotecas.