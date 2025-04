Las reacciones políticas al mensaje de Navidad del rey Felipe VI

Los partidos nacionalistas vascos critican al rey por ignorar a Euskadi

Los partidos nacionalistas vascos PNV y EH Bildu han criticado hoy el tradicional mensaje navideño del rey por no hacer mención al carácter plurinacional del Estado« y por no hablar a »quienes no se sienten identificados el modelo de Estado que él ensalza y que tienen otra visión del Estado, y que son unos cuantos millones en Cataluña, en Euskadi y algunos en Galicia«.

Para el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, el mensaje del monarca supuso «un intento de baño de autoestima, ante un Estado y una sociedad en crisis e insegura ante los numerosos retos» que se avecinan.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizupurua, ha opinado, en declaraciones a los periodistas que el tradicional mensaje navideño del rey dejó en evidencia que el «Estado español está sumido en una grave crisis estructural de la cual es también parte la monarquía».