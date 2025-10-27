El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana

El alto tribunal inadmite la querella de Manos Limpias

A. Rallo

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:48

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha rechazado la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y, por tanto, no investigará a la magistrada. Los querellantes trataron de que se investigaran una supuestas injerencias del marido de la instructora en las diligencias de la tragedia.

La Fiscalía, recientemente, ya informó en el mismo sentido. Consideraba que los hechos denunciados no eran constitutivos ni de una prevaricación ni de un delito de coacciones.

La titular de la investigación comprueba cómo se despeja su horizonte judicial, embarrado tras esta querella y la queja que presentaron en su día los investigados en el Consejo General del Poder Judicial, un proceso que sigue en marcha y donde se ha enviado un requerimiento a dos de las víctimas.

