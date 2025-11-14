El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Puerta principal del edificio de la sede de Acciona en Madrid E.P

La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en busca de pruebas de mordidas del 'caso Ábalos-Cerdán'

Los agentes están llevando a cabo los allanamientos por orden del Supremo en el marco de una nueva pieza secreta abierta por el juez Leopoldo Puente

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado a primera hora de la mañana en sedes de Acciona en ... Madrid y Bilbao en busca de pruebas de las supuestas mordidas de la compañía a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Los allanamientos han sido ordenados por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor de la pieza sobre los supuestos amaños de obra pública por parte de la trama corrupta que salpica al PSOE. Según han informado responsables de la investigación, este operativo se desarrolla en el marco de una «pieza secreta» abierta por Puente a instancias de la UCO y que incluye meses de seguimientos y escuchas.

