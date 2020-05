Ultimátum de Junqueras: «Sin mesa de diálogo no hay legislatura» Oriol Junqueras. / AFP Esquerra exige que una vez remita la intensidad del brote de coronavirus se retomen las conversaciones CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 22 mayo 2020, 11:56

ERC eleva el tono contra el PSOE. Después de que el Gobierno pactara con Ciudadanos la prórroga del estado de alarma, los republicanos criticaron con dureza las nuevas alianzas de los socialistas, pero mantuvieron las puertas abiertas a seguir negociando. Oriol Junqueras, en cambio, ha lanzado esta mañana un ultimátum al presidente del Gobierno. «Si no hay mesa de negociación, no hay legislatura», ha afirmado en una entrevista en Telecinco. Los republicanos llevan semanas exigiendo al Gobierno que vuelva a convocar la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el catalán para abordar la cuestión catalana.

La mesa se encuentra en 'stand by' como consecuencia de la crisis de la pandemia. ERC pide que una vez remita la intensidad del brote de coronavirus, la mesa debería volver a reunirse. Y en concreto, exigen que sea antes de verano. «Si no cumplen con la mesa de negociación, no hace falta que cuenten con Esquerra», ha reiterado el dirigente republicano, desde prisión, donde cumple una condena de 13 años.

Días atrás, Junqueras que estos días ha podido salir de la cárcel para ir a trabajar, ya amenazó con dinamitar la legislatura si los socialistas mantenían su alianza con Ciudadanos. En esta ocasión, pone el foco en la mesa de diálogo, aunque el líder de ERC ha apuntado que no sería suficiente para apoyar una próxima prórroga del estado de alarma. «Está en sus manos», ha espetado. «El Gobierno español ha preferido pactar con la derecha, antes que con Esquerra Republicana, porque nosotros poníamos más condiciones sociales. Esta es su elección, tendrán sus razones», ha rematado.

Además de volver a reunir la mesa de diálogo, necesaria para los republicanos en su pugna con JxCat ahora que se acercan las elecciones catalanas, Esquerra pide que el Gobierno ponga fin al mando único y que Cataluña pueda decidir sobre las fases del desconfinamiento con el retorno de las competencias. Además, exige que se trabaje en la modificación de leyes como la de Salud Pública para evitar aplicar indiscriminadamente el estado de alarma en situaciones futuras. Reclama un permiso retribuido para los padres y madres que tienen que hacerse cargo de sus hijos como consecuencia del confinamiento y aumentar el margen para los ayuntamientos para poder utilizar el superávit con medidas para hacer frente al Covid-19.

Presupuestos

Gabriel Rufián habló el miércoles de explorar acuerdos que vayan más allá de la prórroga. Citó en concreto los Presupuestos. Junqueras, no obstante, ha aclarado que el pacto suscrito con los socialistas se circunscribía únicamente a la investidura. «Hicimos un acuerdo para facilitar la investidura a cambio de una mesa de negociación. Nada más», ha asegurado. Los republicanos, por tanto, dejan claro que no se sienten socios estables del Gobierno. Una idea que coincide con la que trasladó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.