Unidas Podemos reprocha al PSOE su falta de compromiso con la plantilla de Vesuvius «Pedro Sánchez dijo a los trabajadores que les iba a echar una mano, pero ha sido al cuello», reprochan desde la formación morada en Avilés ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Lunes, 21 octubre 2019, 02:30

Decenas de simpatizantes de Unidas Podemos abarrotaron ayer el edificio de la Antigua Pescadería de Avilés en su primer acto de precampaña en Asturias. Al grito de «¡sí, se puede!», los candidatos al Congreso de los Diputados, Sofía Castañón y Juan Ponte, comparecieron ante los militantes junto a la gallega Yolanda Díaz y el madrileño Rafael Mayoral, dos de los representantes del partido más comprometidos con la defensa de los derechos laborales.

Antes del mitin, aprovecharon para reunirse con varios colectivos de trabajadores de Fertiberia, Konecta, las educadoras infantiles despedidas en Oviedo y los afectados por mercurio de Azsa, a los que tendieron la mano para ayudarles en sus respectivas luchas si consiguen representación suficiente en los próximos comicios. Sofía Castañón destacó al respecto su compromiso con los trabajadores asturianos, «nuestra propuesta de que el Estado intervenga en los sectores estratégicos no es nada soviético, es lo que se hace en Francia, o en Italia con la propia Alcoa», recordó la cabeza de lista por Asturias.

En el acto también se acordaron del cierre de Vesuvius, «pues debemos recordar que el PSOE dijo que les iba a echar una mano a los trabajadores, pero ha sido una mano al cuello porque están en la puñetera calle», sentenció Yolanda Díaz. En esta línea, acusó a los socialistas de estar «tan ajenos a su pueblo que no comprenden que no puede haber estabilidad cuando hay tanta desigualdad». En referencia a Vesuvius, Castañón denunció que «lo único que quiso la ministra de Industria fue salvar su culo, pasando el problema a los de arriba o a los que vinieran después».

Por su parte, Rafa Mayoral reivindicó ayer en Avilés «la independencia de Unidas Podemos respecto a los poderes económicos» en contraposición con otras fuerzas políticas.

Mayoral aludió también a la incomodidad que sienten el resto de partidos ante su presencia «porque su problema no es que seamos de izquierdas, es que somos del pueblo». «Nosotros no nos peleamos con Sánchez, Casado o Rivera, sino con quienes deciden quién puede o no gobernar este país, ya sea la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o la presidenta del banco Santander, Ana Botín».

«Repartirse sillones»

Al acto también acudieron como anfitrionas las portavoces de Cambia Avilés, Tania González y Llarina González. Las concejalas avilesinas compartiron con los presentes «la sensación tan entendible de hartazgo que nos produce tener que ir a las cuartas leecciones en cuatro años». «Esto responde a que no se preocupan por los problemas de la gente, solo quieren repartirse los sillones y ya no saben ni para quien gobiernan», denunciaron ayer. Llarina González también hizo alusión en el mitin al hundimiento del régimen del 78 «y aún no asumen que el bipartidismo está en crisis y por eso somos una amenaza para partidos tradicionales como el PSOE», concluyó la portavoz avilesina en el acto de ayer en Avilés.